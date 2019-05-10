Yerelde güç birliği ihracatı arttırır

Ege Finans Derneği (EFD), ekonomi yönetimiyle ilgili Ankara'ya sunulmak üzere rapor hazırladı. Raporda yerelde uygulanması gerekenler tedbirler dikkat çekiyor.

Cari açığın kapanması için daha fazla üretim, uygun fiyat ve kaliteyle ihracatın artarak dünya pazarlarında etkin rol alınacağını ifade eden Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu, raporda önerilen güç birliği hakkında bilgiler verdi. Güç birliğiyle daha fazla üretim ve dış satış rakamlarına ulaşarak cari açığın kapanacağına dikkat çeken Vurucu, "Doğru ve sağlıklı büyüyemeyen firmalar bir süre sonra kapanmak zorunda kalıyor. Bu da ayrı sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bu noktada firmalarımıza konsolidasyon yani güç birliği öneriyoruz. Bu birliktelik sayesinde firmalarımız geniş çaplı üretim yelpazesi ile pazarda daha büyük yer kaplayacak. Üretim koşullarının genişlemesinden dolayı yeni istihdam koşulları ortaya çıkacak" dedi.

Amacımız yerelde güç birliği

Firmaların kuruluşundan itibaren üç veya beş yıl içinde belirlenecek minimum büyüklük ve hacme çıkamamaları durumunda firma birlikteliğinin faydalı olacağını söyleyen Vurucu, "Firmalar istenilen büyüklüğe uluşamamaları durumunda mevcut şehir veya bölgesel birleşmeler üretimin artması için şarttır. Buradaki amaç, sıkıntıya girmiş, borçlu firmaları bu çalışma içerisine almak değil, istediği büyümeyi sağlayamayan ama doğru giden firmaları bir araya getirerek, önemli bir güç birliği yaratmaktır. Güç birliği veya konsalidasyon diyeceğimiz bu çalışma yerel ve bölgesel olarak ihracatın artmasına neden olacak" diye konuştu.

Öz kaynak gücü yüksek firmalar

Firmaların önemli bir bölümünün düşük öz kaynakla çalıştığını belirten Vurucu, bu durumun firmaların kırılganlığını arttırdığını, bu nedenle, firmaların öz kaynaklarını arttırmasına yönelik öneriler getirdiklerini ifade etti. Her yıl en az minimum enflasyon oranında sermaye artış ve gerçekleşen ciroya göre sermaye büyüklüğü olması gerektiği söyleyen Vurucu, "Bu şekilde takip eden 5 yıl içerisinde, çok daha dayanıklı ve güçlü firmalarımızın olacak" dedi.

Belirsizlik kader değil

Firmaların kur riski, alacak riski gibi konularda kendilerini koruyabildiğini ve bunun da çok önemli olduğunu belirten Vurucu, "Bu konudaki oluşan ve daha da geliştirilecek ürünlerin kullanımı zorunlu hale getirilmelidir" dedi.