Yerli malı tüketmek zorunluluk olmalı

Spot- Yerli malı kullanımının önemine değinen İESOB Başkanı Mutlu, ‘Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde ekonomi iyice darboğaza girmiş, küçük işletmelerin dayanma gücü kalmamıştır. Bu süreçte yerli malını tercih etmek ve alışverişleri yerli malının en fazla bulunduğu esnaf sanatkarlardan yapmak vatandaşlık görevidir.’ dedi.

12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası’nın kutlandığını hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, cari açığın sıkıntı yarattığı ekonomik yapılarda yerli malı tüketimine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Pandemi sürecinde ekonominin ve esnaf sanatkarların darboğaza girdiğini kaydeden Mutlu, ‘Türkiye’nin bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağına inanıyoruz. Birbirimize sıkı sıkıya kenetlenmeli, tüketimlerimizde ithal ürünler yerine yerli malına öncelik vermeliyiz. Alışverişlerimizde de toplumsal yaşamda önemli işlevleri bulunan, her birimizin akrabası veya arkadaşı olan esnaf sanatkarları tercih etmeliyiz. Yerli malının en fazla esnaf sanatkarlarda bulunduğunu unutmamalıyız. Bu şekilde ekonomik mücadeleye katkı vermek bir vatandaşlık görevidir’ diye konuştu.

AVM'ler cari açığı besliyor

Türkiye'de ithal ürün kullanımının yüksek olduğunu belirten Başkan Mutlu, ‘Ülkemizde insanların yoğun tükettikleri malları incelediğimizde bilgisayar, akıllı telefon, otomobil, televizyon ve diğer bazı elektronik aletlerin ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu ürünlerin en belirgin özelliği ise ya ithal edilmeleri ya da büyük oranda ithal girdi ile üretilmeleridir. İthal ürünlere gösterilen ilgi dış ticaret ve cari açığına sebep olmakta, ülkenin tasarruf oranlarını olumsuz etkilemektedir. Burada AVM'lerin de kritik rolü vardır. Çoğu yabancı sermayeli olan AVM'ler hem tüketimi kamçılamakta hem de buralarda satılan malların daha çok ithal ürünlerden oluşması nedeniyle cari açığı beslemektedirler.’ diye konuştu.

869 Barkoda dikkat

Türkiye'de üretilen ürünlerin bar kodunun 869 ile başladığına dikkat çeken Mutlu şunları söyledi: ‘Vatandaşlarımızın ürünü seçerken bar kodunun 869 ile başlamasına dikkat etmesi, benzer yerlisi varsa ithal ürünü tercih etmemesi zorunluluk haline gelmiştir. Yerli ürün tercihi, işsizliğe karşı mücadeleye ve ülkenin kalkınma çabalarına destek olmak demektir. Yerli malı en çok esnaf sanatkarda bulunur. Bu noktada vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Sıcak paranın yurt dışına çıkmasına vesile olan AVM’ler yerine esnaf sanatkarları tercih edin. Ekmeğinizi fırından, ihtiyaçlarınızı mahalle bakkalından, meyvenizi manavdan, etinizi kasaptan alın. Genellikle yerli ürün satan veya üreten, milyonlarca insanın geçimine imkan veren, kazandığını yine çevresinde, ilinde harcayarak ekonomiye destek veren esnaf sanatkarlardan alışveriş etmeye özen gösterin. Bu zor süreci küçük işletmelere destek olarak ve yerli malı kullanarak hep birlikte aşacağız.’



