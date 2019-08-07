'Yeşil altın' için silahlı nöbet

Gaziantep'te, 'yeşil altın' denilen Antep fıstığının hasadı yaklaştıkça tarlalardaki önlemler de arttı. Ellerinde av tüfekleriyle 15- 20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için gece- gündüz nöbet tutuyor.

Son yıllarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle gündemden düşmeyen Antep fıstığında, hasat dönemi yaklaştıkça bahçelerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan 15- 20 metre yükseklikte nöbet kulübeleri yaptırarak bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat döneminde kadar olan 2 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 7 gün, 24 saat nöbet tutuyor. Arazideki ağaçlardan fıstık toplamaya çalışanları havaya açtıkları uyarı ateşiyle uyaran bekçiler, jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

Gözetleme kulesi yaptık

Karkamış'ta yaklaşık 220 dönüm fıstık bahçesi bulunan Mehmet Ünal, hırsızlarla baş etmenin en iyi yolunun bekçilerle çalışmak olduğunu belirtti. Hırsızların bekçisi olmayan arazilere araçlarla ve silahlarla gelerek ağaçtaki bütün fıstıkları topladığını ifade eden İnal, şunları söyledi:Fıstığın yetişmesi için 15 yıl bekliyoruz, yetiştikten sonra da hırsızlar gelip çalıyorlar. Bu nedenle biz re 220 dönümlük fıstık arazimizi koruması için bekçi tutuyoruz. Burada jandarmalarda bekçilerimizle iletişim halinde oluyorlar. Sürekli devriye atıyorlar. Buraya gözetleme kulesi yaptık. Bekçilerimiz buradan tüm araziyi görüyorlar. Hırsızları görünce öncelikle düdük çalarak ikaz ediyorlar. Olmazsa hava ateş açarak önlem alıyorlar. Daha sonra da jandarma ekiplerini çağırarak gerekli işlemleri yapıyorlar. Hırsızlar bekçi olmayınca kendi malları gibi gelip çalıyorlar. Hatta bekçi varken bile çeşitli silahlarla gelip çalıp götürebiliyorlar.

Jandarma devriye atıyor

Arazilerde bekçilik yaptığını dile getiren ve 24 saat nöbet tutuklarını ifade eden Müslüm Ünal ise "Burada bekçilik yapmaya yeni başladım. Burada insanlar bize güveniyorlar, biz de elimizden geleni yapıyoruz. 7/24 gerekirse uykusuz kalıyoruz. Burada çok sıkıntı çekiyoruz. Mal sahipleri burada yıllarca emek vererek çalışıyorlar. Hırsızlarda bir anda gelip bunları alıp götürüyorlar. Sağolsun jandarma ekiplerimiz de devriye atıyorlar. Buraya tanıdık olamayanlar yaklaşamıyor. Gelen tanıdıklar da telefon açıp haber ederek buraya geliyorlar. Biz şüpheli birilerini görünce düdük çalışıyoruz, daha sonra uyarı ateşi açıyoruz. Fıstık işi Temmuz- Ağustos civarında başlayıp Eylül ayında son buluyor biz de Aylık 3 bin-3 bin 500 lira civarı ücret alıyoruz" diye konuştu.