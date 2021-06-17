Yeterli hayvan yok! Kurban kesmek bu sene daha da zor!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde değerlendirmelerde bulunan İzmir Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, yeterli hayvanın olmaması nedeniyle kurbanlık fiyatlarının yüksek olacağını belirterek insanların kurban kesmesinin zorlaştığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’ndaki kısıtlama nedeniyle bayramı doya doya yaşayamayan Türkiye, normalleşme adımlarıyla birlikte kısıtlamanın olmadığı bir bayrama hazırlanıyor. Bayramda kurban kesmek isteyen vatandaşlar ise kesesine uygun hayvan arayışına başladı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde değerlendirmelerde bulunan İzmir Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, kurban kesmek isteyen vatandaşların bu sene fiyatlardaki yükseliş sebebiyle zorlanacağını söyledi.

Talep fazla, hayvan yok



Geçen yıla göre büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarının arttığını kaydeden İzmir Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, “Hayvan fiyatları uçmuş durumda. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla fiyatlar daha da artar. Geçen sene 2 bin TL olan küçükbaş bu sene 2 bin 200 TL , 2 bin 300 TL civarında. Büyükbaş ise geçen yıl 7 bin TL ile 20 bin TL arasında satıldı. Bu sene 25 bin TL’yi bulur. Büyükbaşta bir sıkıntı var. Hayvancılığın her geçen gün erimesinden dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. İnsanlar hayvancılık yapmaktan vazgeçiyor. Hayvancılık para kazandırmıyor. Talep çok fazla hayvan sayısı ise az bu durumda haliyle bir sıkıntı yaratıyor. Özellikle bu pandemi döneminde insanlar eve kapanınca tüketim arttı. Şimdi de yazlık bölgelerdeki restoranların normalleşme adımlarıyla birlikte faaliyete geçmesiyle daha fazla sıkıntı yaşayacağız. Bugün talep edilen miktarda hayvan olsa fiyatlar bu kadar yükselmez. Fiyatların yüksek olmasının ana sebebi yeterli hayvanın olmaması” dedi.

Destek olmayınca fiyatlar artıyor



Son bir yılda et fiyatlarının yüzde 50’ye yakın zamlandığını belirten Yücelmiş, “Fiyatlardaki bu yükseliş kurban kesmek isteyen vatandaşları etkiler. İnsanlar bu sene zor kurban keser, yoğun bir talep olacağını düşünmüyorum. İnsanların ekonomik sıkıntısı var. 4 buçuk 5 milyonluk kentte 500 bin kişi kurban kesmez mi keser ama zorlanır. Bugün en büyük sıkıntı; hayvancılığa ve tarıma yeterince destek verilmemesi. Tarıma destek olmayınca her şeyin fiyatı artıyor” diye konuştu. Yücelmiş, kurban kesmek isteyen vatandaşların yurt dışında hayvan fiyatlarının düşük olması sebebiyle bağış yolunu da tercih edebileceğini söyledi.