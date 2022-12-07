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Yılbaşı hindisinin fiyatı belli oldu! İki kat zamlandı!

Yılbaşı yaklaşırken, yılbaşı sofrasının vazgeçilmesi hindinin fiyatı da belli oldu. Hindinin fiyatının iki kat arttığını belirten hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin, bu yıl hindinin kilosunun 100 lira olduğunu söyledi

Yılbaşı hindisinin fiyatı belli oldu! İki kat zamlandı!
07 Aralık 2022 Çarşamba 10:55

Hayrabolu'da 15 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilere, bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Yetiştirdiği 5 bin hindinin 4 binini satan Çetin, geçen sene kilosu 50 lira olan hindiyi bu yıl 100 liraya sattığını dile getirdi. Bu yıl geçen senelere göre hindiye büyük talep olduğunu söyleyen Çetin, "Satışlarımız çok iyi, çok talep var. 5 bin hindim vardı, 4 bin tanesine sattım. Yılbaşına kadar hepsinin satılacağını söyleyebilirim. Bu kadar erken yoğun talep beklemiyorduk. Yoğun talebin erken gelmesi bizleri sevindirdi. Hindileri kesip, kilo ile satıyoruz. Geçen sene kilosunu 50 liradan veriyorduk, bu yılsa kilosu 100 lira oldu. Bir hindi ortalama 6-7 kilo geliyor" dedi.

İyi hindinin, kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını belirten Çetin, "İyi bir hindiyi anlamak için kanatlarının altına bakılması yeterlidir. Eğer sapsarıysa o hindi lezzetlidir. Eğer kanat altı sarı değilse o hindide lezzet olmaz. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir. Hindinin eti sarı olacak, tüy olmayacak. Kazık tüyü olmayacak" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindi #yılbaşı #hindi fiyatı
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