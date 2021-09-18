İnşaat sektöründe çimento üreticileriyle müteahhitler arasındaki fahiş fiyat artışı tartışması devam ediyor. Son olarak çimento üreticilerinin "Müteahhitler daire fiyatlarını yüzde 50 düşürürse çimentoyu bedava veririz" iddiasını değerlendiren İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, çimento üreticisi ve aynı zamanda kamu müteahhidi olan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki göstererek "Bir meslektaşımızdan böyle sözler duymak bu mesleğe yakışmadı" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İnşaat sektöründe çimento krizi son sürat devam ediyor. Müteahhitlerin çimento fiyatlarındaki yüzde 200'lük fiyat artışlarına karşı başlattıkları mücadele sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından çimento ihracatının sınırlandırılması da fiyatları düşürmeye yetmedi. Son olarak çimento üreticileri Türk Çimento Başkanı Fatih Yücelik, Türk Çimento Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Türk Çimento Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, dünyanın en ucuz çimentosunun Türkiye'de satıldığını söylemişti. Müteahhitlere seslenen çimentocular, "Müteahhitler daire fiyatlarını yüzde 50 düşürürse çimentoyu bedava veririz" iddiasında bulunmuştu. Çimento üreticilerinin açıklamalarını değerlendiren İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, söz konusu açıklamalarda yer alan Türk Çimento Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

"Kısıtlama geldiyse biz haklıyız"



Çimento sektörü temsilcilerinin açıklamaları magazinsel olduğunu belirten Yıldırım, "Çimento üreticileri demagoji yapıyor. Bu konuyla ilgili aylardır açıklama yapıyoruz. Çimento üreticileri de maliyetlerden dem vurarak açıklamalar yapıyor. Son olarak içinde Nihat Özdemir'in de içinde olduğu bir açıklama yapıldı. Kendisi hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, hem çimento üreticisi hem de müteahhit olan Nihat Özdemir'in çimentoyu, betonu kendi fabrikalarından aldığı için böyle bir derdi yok. Kendisinin büyük kamu müteahhidi olması nedeniyle bu açıklamalar bizi son derece üzdü. Bir meslektaşımızdan böyle sözler duymak bu mesleğe yakışmadı. Çünkü bu işi en iyi bilenlerden bir tanesi de Nihat Özdemir. Yaptıkları açıklamada 'Müteahhitler daire fiyatlarını yüzde 50 düşürürse çimentoyu bedava veririz' diyorlar. Bu açıklamalar tamamen magazinsel. Biz son zamanlardaki inşaat maliyetlerindeki fahiş fiyat artışının tek nedenini çimento demiyoruz. Ama ana kalemlerden bir tanesi. Çimentonun yanında demir, cam, MDF, sunta da var. Biz bu kalemlerle ilgili de açıklamalar yaptık. Onlar bizi sadece çimentoculara karşıymış gibi algıladılar. Biz bu durumu Ticaret Bakanımıza ilettik, faturaları gösterdik. Ticaret Bakanlığı ihracat kotası koydu. Biz 'devlet hakem olsun' dedik. Hakem olma noktasında Ticaret Bakanlığı ihracata sınırlama getirdiyse biz haklıymışız demek ki. Bu açıklamaları kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Sorumlu bir açıklama değil. Biz de o zaman almış oldukları kamu ihalelerinin bedellerini yüzde 50 aşağıya indirsinler diyelim. Eğer onlar almış oldukları kamu ihale bedellerini yüzde 50 indirirse biz de daire fiyatlarını yüzde 50 indiririz açıklaması mı yapalım. Bu açıklamalar sorumluk sahibi insanların yapacağı açıklamalar değildir. Biz rasyonel konuşmak zorundayız. İnsanları gaza getiren, insanların hoşuna gidecek açıklamalar yapamayız. Biz piyasanın içindeyiz. Vatandaşın halini biliyoruz. Bizim derdimiz sadece kedimiz mi? Ben param varsa bu maliyetlerle de konut üretirim. Üretmek mesele değil. Önemli olan üretilen konutu satabilmek. Ben bu maliyetlerle 30 konut üretim diyelim bunları satamadıktan sonra kıymeti yok ki. Bizim derdimiz; vatandaşı nasıl daha uygun fiyata konut sahibi yaparız. Bizim gibi küçük ve orta ölçekli müteahhitler yani mahalleleri inşa edenler olmazsa dev firmalar milletin anasını ağlatır. Biz sibop vazifesi görüyoruz" dedi.

Akla hayale gelmeyen artış



İnşaat maliyetlerindeki fahiş fiyat artışının kentsel dönüşümü de etkilediğini kaydeden Yıldırım, "Pandemi başladığından bu yana inşaat maliyetleri iki kat arttı. 120 metre konutu olan bir vatandaş konutunu kentsel dönüşüme sokmak istediğinde devletimiz kentsel dönüşüm için 220 bin TL'ye kadar kredi veriyordu. Bundan bir buçuk yıl önce 100 metrekare bir dairenin inşaat maliyeti 250 bin TL civarındaydı. Şimdi 400 bin TL ve üzerine çıktı. Şimdi vatandaş '220 bin TL kredi aldığımda 180 bin TL'yi nerden bulayım' diyor. Maliyetler sadece çimentodan değil. Demirden, suntadan, kablodan, camdan tutun da plastik ürünlere kadar. Akla hayale gelmeyen fahiş fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız. 2020 yılının başından bu yana dünyanın seyri değişti. Artık eski dünya yok. Artık herkes yeni duruma uygun pozisyon almaya başladı. Çünkü üretimde sıkıntılar oldu ve bu durum inşaat maliyetlerini de etkiledi. Maliyetler iki kat artarken sen üç katından fazla çimentoya zam yaparsan ben burada art niyet ararım. Biz hesaplıyoruz, matematik yanılmaz. TÜİK inşaat maliyetlerini yüzde 43.6 olarak açıklamadı mı? Açıkladı. Bu zamlar TÜİK'in açıkladığı rakamın çok çok üzerinde" açıklamasında bulundu.