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Yılın ilk eriği çıktı! Yemek büyük lüks!

Mersin'in Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk erik hasadı yapıldı. Üretici Necla Celeb, "İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı" dedi

Yılın ilk eriği çıktı! Yemek büyük lüks!
08 Mart 2022 Salı 12:00

Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada can eriği hasadı yapıldı. Hasat edilen ilk erikler, 70 gramlık plastik kaselere kondu. Paketlenen erikler, büyükşehirlere gönderilecek. Üretici Necla Celeb, "Nisan ayında yapılması beklenen ilk erik hasadını, örtü altında yetiştirmenin sevincini yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 dönüm serada 10 yıldır erik üreticiliği yapıyorum. Çok emek veriyoruz ve erken hasat etmek için çok uğraşıyoruz. İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

'ERKEN HASADIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'

Can eriğinin erken hasat edilmesinin nedeninin dünyadaki iklim değişikliğine bağlayan ziraat mühendisi Mustafa Besili ise, "Türkiye son yıllarda iklim değişikliğine gidiyor. Bütün üreticilerimiz, bunu dikkate alması gerekiyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte artık birçok ürün mevsiminden önce hasat edilmeye başlayacaktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erik #yeşil erik #erik fiyatı
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