Yine milyarlarca dolar cari açık verdik!

Cari işlemler açığı, Mart'ta yıllık bazda 2 milyar 124 milyon dolar düşüşle 3 milyar 329 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar olarak hesaplandı.

TCMB verilerine göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı açığı, 1 milyar 643 milyon dolardan 319 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, aynı dönemde 228 milyon dolar artarak 742 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolara geriledi.