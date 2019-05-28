YMM Odası'nda Karakaş dönemi

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 433 üyesi bulunan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın yapılan seçiminde 292 kişi oy kullanırken, 8'i geçersiz sayıldı. Değişim Grubu 90 oy alırken, Ege Grubu 130, Demokrasi Grubu 52, Bağımsız Aday 11 oy aldı.

Oda Yönetim Kurulu Değişim Grubu 2, Ege Grubu 2 ve Demokrasi Grubundan 1 kişi olmak üzere seçildi. Disiplin Kurulu: Değişim Grubu 2, Ege Grubu 2 ve Demokrasi Grubundan 1,

Denetleme Kurulu: Ege Grubu 2, Değişim Grubu 1,

Delegeler: Ege Grubu 5, Değişim Grubu 2, Demokrasi Grubu 2 olarak seçildi.

Güven mesleği

3 gruptan çıkan sonuçlara göre 2-2-1 seçilen Yönetim Kurulu aralarında yaptıkları oylama ile 3 yıl sürecek olan Başkanlık görevine Selahattin Karakaş'ı seçti.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Selahattin Karakaş "Mesleğimiz öyle bir meslek grubu ki içinde olmaktan gurur duyduğum bir camianın parçasıyım. Yeminli mali müşavirlik bir güven mesleği. Seçimlerde tüm değerli meslektaşlarıma bize inandıkları ve destek oldukları için teşekkür ederim. Ben birlik ve beraberliğin gücüne inanıyorum. Biz artık mesleğimizin gerçek gündemine dönmek ve mesleki sorunlarımızı bir an önce çözmek istiyoruz. Başarılı olmanın en önemli kriteri; birlik, beraberlik ve huzur içinde çalışıyor olmaktır. İnanıyorum ki işbirliği ve güç birliği yaptığımızda; aşamayacağımız engel olmadığı gibi, ulaşamayacağımız ortak hedeflerimiz de kalmayacaktır. Adalet ve hakkaniyet her zaman en temel ilkemiz olacaktır. Camiamız içindeki sevgi ve saygı ortamı güçlendikçe mesleğimiz hak ettiği yere daha kolay ulaşacak. Meslek camiamız için, ülkemiz için seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.