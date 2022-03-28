BİR TEK SEN ANLA!
BİR TEK SEN ANLA!
0
ÜNLÜLERDEN TEPKİ!
ÜNLÜLERDEN TEPKİ!
0
5 LİRALARDA DEĞİŞİKLİK!
5 LİRALARDA DEĞİŞİKLİK!
0
OSCAR ÖDÜLLERİNDE ŞOK TOKAT!
OSCAR ÖDÜLLERİNDE ŞOK TOKAT!
0

Yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira!

Yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira!
28 Mart 2022 Pazartesi 11:38

Türk-İş mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 16 bin 52 lira olarak belirlendi

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 928 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 16 bin 52 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 6 bin 473 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,24 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 76,39 oldu.

"Dana eti yüzde 25, kuzu eti yüzde 35 arttı"

Araştırmaya göre, mart ayında süt ve peynir fiyatları yukarı yönlü seyir izlerken, bazı yoğurt markalarında gerileme gözlendi. Dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat artışı gerçekleşti. Dana etinde yüzde 25, kuzu etinde yüzde 35 civarı fiyat artışı tespit edildi. Tavuğun kilogram fiyatı 36 liraya kadar yükseldi.

Ankara'da 200 gram beyaz ekmek 50 kuruş zamlanarak 2,75 lira oldu. Makarna fiyatlarındaki artış yüzde 10 olarak hesaplandı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 10,42 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı, margarin ve zeytinyağı ürünlerinin tamamı zamlandı, yağlarda en yüksek fiyat artışı yüzde 40 ile ayçiçeği yağında görüldü.

Zeytin fiyatlarında değişiklik gözlemlenmezken, bal fiyatında gerileme oldu. Reçel ve pekmez fiyatları artarken şekerde son bir ayda yüzde 70 fiyat artışı yaşandı. Tuz fiyatı arttı, ıhlamur fiyatı ise değişmedi. Salça fiyatı da aynı kaldı kaldı. Çay fiyatları yukarı yönlü seyir izlemeye başladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #türk iş #açlık sınırı #yoksulluk sınırı
Önceki Haber
'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak! 6 bin kişiye istihdam sağlayacak!
Sonraki Haber
Ukrayna son rakamları açıkladı! İşte Rusya'nın asker kaybı...
EMİB için güçbirliği
EMİB için güçbirliği
0
Palandöken: Zaman kaybetmeden çiftçiye gübre ve akaryakıt desteği verilmeli!
Palandöken: Zaman kaybetmeden çiftçiye gübre ve akaryakıt desteği verilmeli!
0
5 liralarda değişiklik!
5 liralarda değişiklik!
0
Elektriğe yine zam mı gelecek?
Elektriğe yine zam mı gelecek?
0
Palandöken: Temizlik ürünleri lüks değildir, ÖTV sıfırlansın!
Palandöken: Temizlik ürünleri lüks değildir, ÖTV sıfırlansın!
0
Meyve ve sebzeye şimdi de Ramazan zammı!
Meyve ve sebzeye şimdi de Ramazan zammı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.