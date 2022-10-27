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Yoksulluk sınırı 24 bin 186 lira!

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, ekim ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 425 lira, yoksulluk sınırı 24 bin 186 lira olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı 24 bin 186 lira!
27 Ekim 2022 Perşembe 15:56

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 7 bin 425 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 24 bin 186 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 9 bin 706 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,48 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 134,77 oldu.

Balık fiyatı değişmedi, kuzu eti fiyatı düştü

Araştırmaya göre, ekimde süt, peynir ve yoğurt grubundaki tüm ürünlerin fiyatı arttı. Bir ayda peynir fiyatı ortalama yüzde 12, yoğurt fiyatı ise yüzde 15 yükseldi.

Balık fiyatı değişmedi, dana eti fiyatı artarken kuzu eti fiyatı düştü. Tavuk eti yüzde 9 arttı, yumurta fiyatı ise önceki aya göre değişmedi. Bakliyatlardan nohutun fiyatı yüzde 6 arttı, yeşil mercimeğin fiyatı düştü, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve yağlı tohumların fiyatı yükseldi.

Aylık seviyede pirinç fiyatı yüzde 8, makarna fiyatı ise yüzde 9 arttı. Un, irmik, bulgur fiyatı da yükseldi. Ekmek fiyatı aynı kaldı.

Meyve ve sebzelerde genel olarak fiyat düşüşü gözlemlendi ve diğer pek çok gıda fiyatı yükselirken aylık gıda enflasyonunun yüzde 2,48'de kalmasında önemli etki sağladı.

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi yeşilliklerinin fiyatları düşerken pırasa, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları arttı. Patates, biber, kırmızı lahana fiyatı düştü. Domates, üretimindeki yüksek girdi fiyatları sebebiyle yükseldi.

Meyvelerden elma ve üzüm fiyatı arttı, mandalina ve nar ortalama 13 liradan satıldı. Muz ve armut fiyatı geriledi. Ortalama sebze kg fiyatı 16,10 lira, ortalama meyve kg fiyatı 14,72 lira oldu. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı ekimde 15,71 lira olarak tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #türk iş #açlık sınırı #yoksulluk sınırı
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