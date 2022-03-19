Yorgancılar'dan depremzedeler için bankalara çağrı!

İzmir'de 118 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası hayatını kaybedenlerinin ailelerine konut yapımı için İzmir iş dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik süreçte yaşanan sıkıntılar nedeniyle 10 milyon TL'lik bir eksik olduğu öğrenildi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, 10 milyon TL'lik eksik için bankalardan kampanyaya katkı vermelerini istedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan ve 118 kişinin hayatını kaybettiği 6.9 şiddetindeki depremin ardından İzmir Ticaret Odası(İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO), İzmir Ticaret Borsası(İTB), Ege İhracatçı Birlikleri(EİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İESOB), Ege Genç İş İnsanları Derneği(EGİAD), Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği(ESİAD), İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği(İZSİAD)'nin koordinasyonunda depremde ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı, ihtiyaç olması halinde sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla "Birlikten İzmir Doğar" kampanyası başlatmıştı. Önceki gün gerçekleşen "İzmir İş İnsanları & Bankacılık Sektörü Toplantısı"nda da EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, bankalardan kampanyaya katkı vermelerini istedi.

53 milyon TL toplanmıştı

Geçtiğimiz aylarda kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, kampanya kapsamında 53 milyon TL toplandığını açıklamıştı. Özgener, yaptığı açıklamada "Ailesinde vefat olan depremzedelere konut, sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlattığımız kampanyada toplanan 53 milyon TL ile konut ve sosyal donatılar yapacağız. Önümüzdeki ay bu konutların temelini atıp en kısa zamanda teslim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Özgener, İZTO'nun şubat ayı meclis toplantısında ise kampanya kapsamında depremde vefat eden vatandaşlar için Bayraklı Rezerv Alanda 120 adet deprem konutunun yapım ihalesine çıkıldığını duyurmuştu.

Yorgancılar'dan bankalara destek çağrısı

Önceki gün İZTO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen "İzmir İş İnsanları & Bankacılık Sektörü Toplantısı"nda ise EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bankalardan destek istedi. Yorgancılar, "Sivil toplu örgütleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile İzmir'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine birer ev yapma sözü verdik. Ama tam 14 ay ruhsatla ilgili bir sıkıntımız oldu. Bir buçuk ay önce ruhsatını aldık, projelerini çizdirdik, ihaleye de çıktık işimizi bitiriyoruz" dedi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik süreçte yaşanan sıkıntılar nedeniyle 10 milyon TL'lik bir eksik olduğunu belirten Yorgancılar, bazı bankaların 6 milyon TL'lik kısmı toplayacağını belirterek kalan kısmı için de diğer bankalardan katkı istedi.