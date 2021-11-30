Yorgancılar: Ekonomik öngörülebilirlik yok

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) kasım ayı meclis toplantısında konuşan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomide öngörülemeyen bir sürecin içerisine geçildiğini faizle birlikte enflasyonun da düşürülmesi gerektiğini kaydetti. Öte yandan Yorgancılar, TL'nin döviz karşısındaki değer kaybıyla şirketlerin de değerinin azaldığını söyledi

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı EBSO Meclis Başkanı Salih Esen idaresinde İzmir Atataürk Organize Sanayi Bölgesi(İAOSB) Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya son dönemde yaşanan döviz kurundaki artış ve üretim maliyetlerindeki artış damga vurdu.

Hepimizi daha zor günler bekliyor

Toplantının açılışında konuşan EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, "Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde asıl kara kışı ekonomimizde yaşıyoruz. Dünya genelinde artan enerji ve gıda maliyetlerinin üzerinde ülkemizdeki son yıllarda ana gündemimiz olan, artık tamamen kontrolden çıkmış olan kur krizi de eklenince çetin bir kış bizler için kaçınılmaz gibi görünmekte. TL'deki yüksek kayıplar maliyetlerimizi gün geçmeksizin artırıyor. Bu denli artan maliyetlerle ne üretim yapmak ne de istihdamı artırmak mümkün. 23 Kasım günü yaşadığımız şey, hiçbir ülkenin hiç yaşamak istemeyeceği bir durumdu. Ülkemiz, kazanımlarımız ve evine ekmek götürmek isteyen vatandaşlarımız için içimiz acıdı. Bir ülke kendi parasının değerini bu kadar ayaklara düşüremezdi. Bir ülkede üreten iş insanlarının önü bu kadar tıkanamazdı. Çok yazık oldu. Bu yaraları nasıl saracağız, nasıl normale döneceğiz endişelerini hepimiz taşımaktayız. Bir an önce bu kısır döngüden kurtulmamız gerekiyor" dedi.

Öngörülebilirlik yok

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise pandemide her şeyin yoluna konulduğu bir ortamda yeni mutasyonlarla karşılaşılmasının endişe verdiğini söyledi. Ekonomide öngörülemeyen bir sürecin içerisinde geçildiğini belirten Yorgancılar, "Ekonomik gelişmeler nedeniyle maliyetler artacak. Örneğin daha önce konteyner fiyatları 2 bin 500 dolar iken şimdi 12 bin 500 dolarlara çıktı. Verilen siparişler bile Uzakdoğu’dan 8 ay sonra gönderilebiliyor” diye konuştu. Türkiye’de yapılan üretimin büyük oranda ithal hammaddeye bağlı olduğunu sözlerine ekleyen Yorgancılar, “Ülkemizde bir üründe yerlilik oranı yüzde 9 civarında. Bu nedenle döviz her arttığında fiyatlar da çıkıyor ve enflasyonu da ithal etmiş oluyoruz. Maliyet arttıkça bu da piyasaya yansıyor ve satın alma gücü de azaldığı için enflasyona neden oluyor" dedi.

Faizle birlikte enflasyon da düşmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık ifade ettiği faiz indirimlerini de desteklediğini aktaran Yorgancılar, "Türkiye'de faizler düşmelidir. Bu yüksek faizle yatırım yapabilmek söz konusu değil. Ama biz düşük faizle birlikte düşük enflasyonu da becerebilirsek başarılı oluruz. Faiz düştüğü zaman sanayici yatırım yapar. Faiz oranı 9-10 olsa enflasyon 11 olsa Türkiye'de yatırım patlar. Sanayicinin tek sıkıntısı öngörülebilirliğinin olmaması. Ben yarın döviz ne olacak diye düşünmemeliyim. Faizlerle birlikte enflasyonu da düşürüp büyümeyi sağlamalıyız. Türk lirasındaki değer kaybıyla şirketlerimizin değeri azaldı. Her döviz artışında şirketlerimizin değeri küçülüyor" şeklinde konuştu.

Yorgancılar'dan çözüm için 8 öneri

Türkiye ekonomisine ilişkin çözüm önerilerini de ifade eden Yorgancılar, "Döviz kurundaki volatilitenin kontrol altına alınmalı. Enflasyonun düşürülmeli. Yurt içinde ihtiyaç duyulan hammadde yeterliliğinin özel veya kamu kaynaklı üretim ile sağlanmalı. Enerji fiyatlarında sanayiciye uygun fiyat politikası uygulanmalı. Yurt içindeki tedarikçi üreticilerin desteklenmeli. Art niyetli stok yapılması ve arz kısıntısına gidiliyor olması ile ilgili denetimlerin daha sıkı yapılmalı. Gıdada KDV indiriminin geçici bir süre için yüzde 1’e düşürülmeli. Tarımsal üretimin artırılması yönünde çiftçinin günün ihtiyaçları doğrultusunda somut desteklenmesi faydalı olacaktır" dedi.

Çalışan kesimin hakkı yenmemeli

Asgari ücrette yapılacak zam oranlarına ilişkin ise Ender Yorgancılar, “Çalışanlara bu zammı yaparlarken baz olarak hangi oranın alacağını bilmiyoruz. Yani ÜFE mi, TÜFE’ye mi yoksa yeniden değerleme oranı mı belirleyici olacak? Asgari ücrette yeni rakamı belirlerken çalışan kesimin hakkı yenmemeli enflasyona ezdirilmemeli. Çünkü bir kısım zengin olup tok gezerken diğer kesim aç ve borçlu olması halinde bu sistem yürümez” ifadelerini kullandı.