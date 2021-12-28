Yorgancılar: Enflasyon düşmezse bedeli ağır olur

EBSO aralık ayı meclis toplantısında yeni ekonomik tedbirleri değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yeni modelin enflasyon tedbirleriyle başarılı olabileceğini aksi takdirde bedelinin çok daha ağır olacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi(İAOSB) Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda meclis başkanı Salih Esen idaresinde gerçekleştirildi. Toplantının başında Türkiye’deki ekonomik gelişmelere değinen EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, “Hem dünya hem de ülkemiz için çok zor, yorucu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2021 yılına bir taraftan pandemi ve aşı çalışmaları bir tarafta da artan gıda ve enerji fiyatları olmak üzere artan enflasyon damga vuruyor. Artan gıda ve enerji olmak üzere fiyatlardaki artış 1970’lerdeki benzer bir enflasyon korkusunu gündeme getiriyor. Söz konusu riski baskılamak amacıyla farklı ülkelerdeki pek çok merkez bankası faiz artırımına gitti. Ülkemiz ise bu süreci çok daha derinden yaşıyor. Tüm vatandaşların gündelik konusu ekonomi haline geldi. Artık herkes kurlarla, faiz kararlarıyla ve enflasyonla yatar kalkar hale geldi. Bu denli yüksek kurlarla ülkemizin geleceğe güvenle girmesi mümkün olmadığından açıklanan son tedbir paketi kapsamında TL’nin özendirilmeye çalışması takdir edilmesi gereken bir husus. Dilerim; en yakın sürede etkisini görürüz. Paramızın değerinin saniyeler içinde bile değişkenlik gösterdiği bir ortamda ne ticareti ne de yatırımı sürdürebilmemiz mümkün olamıyor” dedi.

Başka Türkiye yok!

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise son dönemde dolar kurundaki dalgalanmaya dikkat çekerek alınan tedbirlerin ardından dolar/TL’nin geldiği seviyeye dikkat çekerek dolar kurunun gerçek olması gerek değerinin 11-11,5 TL olduğunu söyledi. Dolar kurundaki dalgalanmanın sanayicileri zorladığını ve öngörülebilirlik istediklerini ifade eden Yorgancılar, “Yeni yılda; ortak akıl ve istişareye önem vererek, farklı düşüncelere ve birbirimize anlayış göstererek, uzlaşı içinde, umudumuzu, moral ve motivasyonumuzu koruyarak, üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak, paylaşım ve fedakârlıkla hareket edelim. Başka Türkiye yok! Başaracağız! Bu ülke hepimizin. Birçok zorluklardan geçtik. Bu devlet hepimizin devleti. Bugün geleceğe bakmalıyız. Yapılmış hataları sorgulamak için değil geleceğe bakıp daha iyi bir Türkiye yaratabilmek için hep beraber çalışmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Acilen enflasyon tedbirleri açıklanmalı

Dünyadaki enflasyonun geçici olmadığını ve bundan sonraki süreçte bir risk olarak kalacağını dile getiren Yorgancılar, “Devletimiz faizleri 500 puan indirdi. Politika faizi yüzde 14, hazinenin borçlandığı faiz ise yüzde 24. Bu fark olduğu müddetçe, CDS 625 seviyelerinde olduğu müddetçe bizim mutlaka ve mutlaka enflasyonu aşağı indirebilecek tedbirleri de alıp acilen açıklamamamız lazım. Açıklanan modelin başarılı olabilmesi için enflasyonla ilgili yapılması gereken tedbirlerin de acilen açıklanması gerekiyor. Yoksa bunun bedeli çok daha ağır olur. Devletimizin aldığı karar, enflasyon tedbirleriyle başarılı olabilir. Ama fiyatlar yukarıya doğru artmaya devam ederse zor. Bunu mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

Önümüzü görmek istiyoruz

Türkiye ekonomisindeki yüzde 9’luk büyümede en büyük itici gücün sanayi olduğunu vurgulayan Yorgancılar, sanayiye desteğin devam etmesinin en büyük beklentileri olduğunu söyledi. TL’yi korumaya yönelik son dönemde atılan adımların önemine de değinen Yorgancılar, “TL hiç bu kadar değer kaybetmemişti. Alınan önlemlerle TL tekrar yüzde 30’a yakın değer kazandı. Bu seviyede ne kadar kalacağı ise bizim için çok daha önemli. Sanayicinin istediği tek şey var; önümüzü görmek. Önümüzü gördüğümüz müddetçe bu ülkede yatırım da yapılıyor, yeni teknolojiler de geliyor. Unutmayın ki bu ülke bu sene 200 milyon dolarlık ihracat yapacak, geçecek. Bunun yüzde 92-93’ünü sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bunu yapanlar da sanayiciler. Bu bizim başarımız, biz bunu yaparız. Ama yeter ki herkesin önünü görebildiği bir düzen olsun” ifadelerini kullandı.