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Yorgancılar: Özel bankalar elini taşın altına koymalı

Yorgancılar: Özel bankalar elini taşın altına koymalı
23 Ağustos 2022 Salı 11:16

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar,  “Tüm sistemi kamu bankalarına yoğunlaşmış bir kredi sistemine doğru gidiyoruz ama özel bankalar da kredi sürecinde mutlaka elini taşın altına koymak zorunda” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Salih Esen idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Toplantıya Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararı damga vurdu. Faiz indirimi kararını değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar,  “Ekonomistlerin ortak fikri, faiz indiriminin olmaması yönünde.  Bunun sonucunda Merkez Bankası, bankalara zorunlu karşılıklar konusunda düzenlemeye giderek finansmana erişimi rahatlamayı hedefledi.  Tüm sistemi kamu bankalarına yoğunlaşmış bir kredi sistemine doğru gidiyoruz ama özel bankalar da kredi sürecinde mutlaka elini taşın altına koymak zorunda. TOBB ile yapılan toplantıda sadece 3 tane kamu bankası yer aldı; diğer bankalar, özel bankalar nerede? Sadece kamu bankalarıyla bu iş gitmez; zaten onların da sermayeleri bir süre sonra yetmez” dedi.

“Kabahatimiz insan olmak mı?”

Şirketlerin aldı araçların 6 bin kilometre veya 6 ay boyunca satılamayacağına yönelik düzenlemeyi de eleştiren Yorgancılar, “Şahıslar istediği kadar alıp satabiliyor ama şirketler yapamıyor. Alınan bu karar doğru ama şahısları da kapsamalı” diye konuştu. Firma temsilcilerinin yurt dışına vize almakta zorlandığını açıklayan Yorgancılar, “Birçok arkadaşım yurtdışındaki fuarlara katılacak, orada stant açacak; biletini de almış ama vize alamadığı için gidemiyor. Bunu nedenle olabildiğince erken başvuruda bulunun. Bizim ürettiğimiz mal vizesiz gidiyor ama biz gidemiyoruz. Bizim kabahatimiz insan olmak mı? Ürün olsaydım sorunsuz giderdim ama ben gidemiyorum” diye konuştu.

Serbest değil güdümlü piyasa

Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararının gerekçesini anlayamadığını belirten Meclis Başkanı Salih Esen de “Bu kararın ne işe yaradığı konusunu düşünüyorum ama bir türlü ayakları yere basan bir sonuca varamıyorum. Bu ne lahana turşusu bu ne perhiz. Amaç faizi düşürmek suretiyle yatırımların artırılması ise o zaman TL kredilerine erişimi niye yasaklıyorsun veya niye zorluyorsun? Düşünün ki, dünyada bir ülke kendi firmalarının kendi paralarıyla borçlanmalarını, kredi kullanmalarını yasaklasın. Artık biz ülke olarak serbest piyasa ekonomisinden güdümlü piyasa ekonomisine geçmiş durumdayız” diye konuştu.

Etiketler; #ender yorgancılar #banka #ebso
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