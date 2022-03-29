Yorgancılar: Sanayici İzmir'de yatırım için yer bulamıyor

İzmir’deki mevcut OSB’lerin büyüyecek imkan ve kapasitesinin kalmadığını belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicinin yer bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade etti.

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) mart ayı olan meclis toplantısı EBSO Meclis Başkanı Salih Esen idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicilerin kentte yer alan organize sanayi bölgelerinde yer bulmakta sıkıntı yaşadığını kaydetti. Yorgancılar, “Bergama OSB’de yer yok, Aliağa OSB’de yer yok, Torbalı OSB’de yer yok. İzmir’de sanayi yer konusuyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ilettim. Kendisi ‘sanayinin yer ihtiyacı konusunda çalışacağım’ dedi. Çünkü artık OSB’lerin büyüyecek imkan ve kapasitesi kalmadı” dedi.

Savaşın bitmesi en büyük temennimiz

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerine de değinen Yorgancılar, “Küresel ekonomi yeni bir çıkmaz ile karşı karşıya. Sektör bazlı baktığımızda savaş konusu nedeniyle onların yaptığı ihracatı Türkiye’den istenmeye başlandı. Bir tarafta acı varken bu fırsatı konuşmak dahi bana zul geliyor. Yüksek enflasyon, düşük büyüme, tedarik zincirinde bozulma. Ama asıl önemli konu nükleer silah kullanırım risklerinin getirdiği tedirginlik. Böyle bir şeyin sonucunu düşünebiliyor musunuz? Bir an önce bitmesi en büyük temennimiz. Doğalgaz ithalatımızın yüzde 38’ini Rusya’dan karşılıyoruz. Buğdayda da yüzde 75 bağımlıyız. Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 38’i Rus ve Ukraynalı. Petrole gelen 10 dolar artışın cari açığa yansıması 4 milyar dolar. Artan emtia, enerji ve hammadde fiyatları, dolarda artış, kur korumalı mevduat nedeniyle hazineye ek yük gelmesi, Rusya üzerinde yapılan stratejik anlaşmalar, Ukrayna anlaşmalarını belirsizlikleri ve jeopolitik risklerini arttırıyor” ” ifadelerini kullandı.

Bu sistemi değiştirmeliyiz

Enerji fiyatlarına gelen zamlara da dikkat çeken Yorgancılar, “Doğalgaz’a zam geldiği zaman, elektriğe de zam kesinlikle gelmek durumunda. Düşüremeyiz, indiremeyiz. Maliyetlere yansıyacağı için fiyatların artmasına sebep olacak olan konular. Enflasyonla baş edebilmek için bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.