Yüksek elektrik faturalarının sebebi hatalı hesaplama!

Son dönemde elektrik faturalarındaki fahiş yükselişin aralık-ocak geçişindeki hatalı hesaplamadan kaynaklandığını belirten EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tamer, şubat ayında faturaların hatalı hesaplanmasının sona ereceğini belirterek elektrik ve enerji kullanımının bir insan hakkı olduğunu 230 kw saatlik tüketimin cüzi bir fiyattan faturalandırılması gerektiğini mümkünse ücretsiz kullanılması gerektiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Enerji fiyatlarına gelen zamlarla yılın ilk ayının henüz yarısı dolmadan gelen elektrik faturalar, vatandaşları şaşkına çevirdi. Normalde ödenen tutarların neredeyse 2 katı kadar artış yaşandığı elektrik faturalarına ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tamer, değerlendirmelerde bulundu. Tamer, “Elektrik fiyatlarına çok ciddi bir zam yapıldı. Bu zam ocak ayından itibaren geçerli oldu. Aralık ayında ve ocak ayında sürekli yapılmış bir ölçüm var. Aslında gelen faturaların bir kısmı aralık ayını bir kısmı ocak ayını içeriyor. Yapılan yöntemle bir ortalama alınıyor. Örneğin aralık ayında 5 gün ocak ayında 25 gün kullanıldıysa toplam faturanın 5 bölü 30’u aralık ayı üzerinden 25 bölü 30’u da ocak ayı üzerinden düzenleniyor. Bu yöntemle bir şekilde ortalama üzerinden çözülmeye çalışıldığını değerlendiriyoruz. Bu her zaman çalışacak bir yöntem değil. Örneğin 1 ocak tarihinde bir hafta tatile çıkmış bir tüketici o bir hafta tüketim yapmasına rağmen aralık ayındaki tüketimi baskın halde olmasına rağmen ocak ayındaki fiyattan faturalandırmış olacak. Bunun yerine aralık ayının sonuna kadar olan tüketimin ayrı faturalandırılıp ocak ayındaki tüketimin ayrı faturalandırılması daha doğru olur” dedi.

Enerji insan hakkı

Faturalarda bu ay yaşanan sorunun aralık, ocak geçişiyle alakalı olduğunu dile getiren Tamer, “Faturanın yanlış hesaplanması şubat ayında mümkün değil. Çünkü aynı tarife üzerinden hesaplanacak. Tabii ki bir daha zam gelmezse bu yönde de beklentiler var. Yüksek zammın etkisini aralık ocak geçişinde gördük. Elektrik ve enerji kullanımı bir insan hakkı. Bizim odamızın hesaplamasına göre bir ailenin 230 kw saatlik tüketimi olabilecek minimum değer. Bu minimum değer kapsamında bir çözüm üretmek gerekiyor. Giderek enerji yoksulu tanımına giren bir çok yurttaşımız var. Bu kapsamda da 230 kw saatin altında bırakın zammı çok cüzi bir fiyatla mümkünse ücretsiz kullandırılması üstünün faturalandırılması gerekiyor. Bir hak olarak buna bakmak gerekiyor. Bunun da en güncel çözümü enerji dağıtımının tekrardan kamulaştırılması. Çünkü enerji insanların doğal olarak tüketmesi gereken artık günlük ihtiyaç haline gelmiş bir meta. Günlük sınırlar içinde kalan kısımların insanlara ücretsiz ya da cüzi ücretlerle sunulması ve bu alanın tekrar kamulaştırılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Kesintiler yeni zamlara gebe

Son dönemde enerji alanında yaşanan arz sıkıntılarının yeni fiyat artışlarını tetikleyebileceğini ifade eden Tamer, “Dışa bağımlı bir alan olduğumuz için İran, Rusya üzerinden gelen hatlarda oluşabilecek herhangi bir problem fiyat artışlarına gebe. Bu hatlardan sözleşmeleri olarak almadığınız zaman bu sefer spot piyasadan almak zorunda kalıyorsunuz. Spot piyasada da fiyatlar çok yüksek. Yüksek bir fiyat farkı olunca da bunun tüketiciye, sanayiciye yansıması son derece olası gözüküyor. Bunun etkisini daha fazla sanayici görüyor. Üçer günlük kesintiler sanayiyi daha fazla etkileyecek” şeklinde konuştu.