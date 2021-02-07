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Yüksek gıda fiyatlarına 5 maddelik çözüm önerisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Meclisi toplantısında gıda fiyatları ve denetimler değerlendirildi. Toplantı sonrası çözüm önerileri paylaşılırken, gıda fiyatlarını düşürmek için 5 öneri gündeme getirildi. Tarımsal üretimin artırılması vurgulanırken, tarım ve gıda sektöründe bazı giderlerin desteklenmesi gerektiği belirtildi

Yüksek gıda fiyatlarına 5 maddelik çözüm önerisi
07 Şubat 2021 Pazar 16:11

Koronavirüs salgını döneminde gıda fiyatlarının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada artış gösterdiğini ifade eden Tarım Meclisi'nden sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye'de mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışların fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi toplantısında gıda fiyatları ve denetimlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Matlı, "Sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zamlar yapıldı. Haksız fiyat artışlarıyla hiç kuşkusuz mücadele edilmeli ancak temel sebepler de göz ardı edilmemeli" dedi.

Tüm sektör paydaşlarından gelecek çözüm önerilerinin, Merkez Bankası ve ilgili bakanlıklara iletilmek üzere TOBB yönetimine bir rapor halinde sunulacağını belirten Matlı, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:
-Tarımsal üretim arttırılmalı ve verimli hale getirilmeli, iyi tarım uygulamaları geliştirilmeli.
-Tarım sigortaları yaygınlaştırılmalı.
-Tarımsal üretimde mazot, gübre, ilaç başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki Özel Tüketim Vergisi düşürülmeli.
-Gıda maddelerindeki Katma Değer Vergisi oranı düşürülmeli.
-Tarımda kullanılan elektriğin tarımsal destekleme kapsamına alınmalı.

"UZUN VADELİ TARIM POLİTİKALARI OLUŞTURULMALI"

Dünyada artan emtia fiyatlarının, dünya merkez bankalarının para basmasının, ülkelerin aşırı stoklama yoluna gitmesinin, kuraklık sonucu artan arz-talep dengesizliğinin, lojistik, ambalajlama ve geri kazanım katılım payıyla gelen ilave maliyetlerin tarımsal ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 100 oranında ciddi fiyat artışlarına sebep olduğuna vurgu yapan Özer Matlı, "Öyle ki temmuz ayında 180 dolar civarında olan mısırın tonu, bugün 300 dolara yaklaşmış durumda. Yine özellikle ay çekirdeğinde sezon başında 2 bin 200 lira fiyat beklenirken, harmanda fiyat 3 bin 800-4 bin lira olarak gerçekleşti. Bu nedenle öncelikle yapmamız gereken, günü kurtaracak çözümler üretmek yerine mevcut sorunlarımızın çözümüne yönelik üretim planlaması ve sonucunda uzun vadeli tarım politikaları oluşturmaktır" diye konuştu.

Etiketler; #tarım #gıda fiyatları #yüksek gıda fiyatları
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