SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 56,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 20,5 milyon dolarlık DİBS sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
24 Kasım 2022 Perşembe 14:50

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Kasım haftasında net 56,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 20,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Kasım itibarıyla 23 milyar 773,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Kasım'da 23 milyar 650,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 196,4 milyon dolardan 1 milyar 187,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 102,7 milyon dolardan 106 milyon dolara yükseldi.

Etiketler; #DİBS #Haftalık Para ve Banka İstatistikleri #hisse senedi #ŞBS
Önceki Haber
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Sonraki Haber
İngiltere'de 70 bin üniversite çalışanı 3 günlük grev başlattı
İTB Başkanı Kestelli: İş dünyası seçim sonrasını duymak istiyor
İTB Başkanı Kestelli: İş dünyası seçim sonrasını duymak istiyor
0
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
0
Bakan Kirişci,
Bakan Kirişci, "Tarım Varsa Hayat Var Projesi" toplantısında soruları yanıtladı:
0
Bilişim Zirvesi 2022, “Dünya'yı teknoloji kurtaracak“ temasıyla gerçekleştirildi
Bilişim Zirvesi 2022, “Dünya'yı teknoloji kurtaracak“ temasıyla gerçekleştirildi
0
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 166,8 milyar lira oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 166,8 milyar lira oldu
0
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.