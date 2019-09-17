Yusen İnci Lojistik çevreci ofis oluşturdu

İnci Holding'in 1998'den bu yana, 'Lojistik Hizmetler', 'Tedarik Zinciri Çözümleri' ve 'Tedarik Zinciri Danışmanlık Hizmetleri' alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren iştiraki Yusen İnci Lojistik, büyüyen organizasyonuna İzmir'de çevreci bir ofis daha ekledi.

Genel olarak Uzak Doğu, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Amerika ile Türkiye arasında uluslararası deniz, kara ve hava yolu taşıma ve depolama hizmetleri veren Yusen İnci Lojistik, Bayraklı'da bulunan yeni çevreci ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışına Yusen İnci Lojistik Yönetim Kurulu'nun ve İnci Holding Yönetim Kurulu'nun katılım sağladığı Yusen İnci Lojistik'in Novus Tower'da bulunan yeni Bayraklı Ofisi'nde 60 kişi görev alıyor. Son teknolojileri kullanarak tasarladıkları yeni ofis sosyal alanları ve renkli toplantı salonlarıyla da dikkat çekiyor.

2019 hedefleri aşıldı

Açılışta Yusen İnci Lojistik Genel Müdürü Hakan Meriç, "Henüz 2019'un son çeyreği tamamlanmadan bu yıl için belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık. 2019'u güçlü büyüme rakamlarıyla kapatmayı hedefliyoruz. Türkiye'de önemli yatırım planları üzerinde çalışıyoruz ve Japon lojistik devi Yusen Lojistik'in gücüyle birlikte emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Yusen İnci Lojistik, ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava yolu taşıma ve depolama hizmetlerinin yanı sıra tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni tedarik zinciri süreçlerinin kurgulanması ve uygulamaya geçirilmesi konusunda da yönetim ve mühendislik danışmanlık hizmeti veriyor.