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Yüzde 25 zamma göre kim ne kadar maaş alacak?

Yüzde 25 zamma göre kim ne kadar maaş alacak?
04 Ocak 2023 Çarşamba 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon verilerine göre yüzde 16,47 oranında zam alacak memur ve emeklilere müjde vererek, "Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. Peki yüzde 25 zamma göre kim ne kadar maaş alacak?

Türkiye'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Peki yüzde 25 zamma göre kim ne kadar maaş alıyor?

Etiketler; #maaş #memur #zam #enflasyon
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