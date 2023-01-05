Yüzde 30 zamdan sonra emekliler ne kadar maaş alacak? İşte yanıtı...

Memur ve emekliler için ilk yüzde 25 olarak açıklanan zam tepkiler üzerine yüzde 30'a yükseldi. Şimdi emekliler ne kadar maaş alacağını merak ediyor. İşte emeklilerin yüzde 30 zam sonrası alacağı maaş...



Memur ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zam yetersiz bulununca revize geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zammın yüzde 30'a çıkarıldığını müjdeledi.

Ayrıca Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıldığını duyurdu.

Peki yüzde 30 zam sonrası emekliler ne kadar maaş alacak?

Mevcut maaş: 5.500 TL - Zamlı maaş: 7.150 TL

Mevcut maaş: 5.600 TL - Zamlı maaş: 7.280 TL

Mevcut maaş: 5.700 TL - Zamlı maaş: 7.410 TL

Mevcut maaş: 5.800 TL - Zamlı maaş: 7.540 TL

Mevcut maaş: 5.900 TL - Zamlı maaş: 7.670 TL

Mevcut maaş: 6.000 TL - Zamlı maaş: 7.800 TL

Mevcut maaş: 6.100 TL - Zamlı maaş: 7.930 TL

Mevcut maaş: 6.200 TL - Zamlı maaş: 8.060 TL

Mevcut maaş: 6.300 TL -Zamlı maaş: 8.190 TL

Mevcut maaş: 6.400 TL - Zamlı maaş: 8.320 TL

Mevcut maaş: 6.500 TL - Zamlı maaş: 8.450 TL

Mevcut maaş: 6.600 TL - Zamlı maaş: 8.580 TL

Mevcut maaş: 6.700 TL - Zamlı maaş: 8.710 TL

Mevcut maaş: 6.800 TL - Zamlı maaş: 8.840 TL

Mevcut maaş: 6.900 TL - Zamlı maaş: 8.970 TL

Mevcut maaş: 7.000 TL - Zamlı maaş: 9.100 TL

Mevcut maaş: 7.100 TL - Zamlı maaş: 9.230 TL

Mevcut maaş: 7.200 TL - Zamlı maaş: 9.360 TL

Mevcut maaş: 7.300 TL - Zamlı maaş: 9.490 TL

Mevcut maaş: 7.400 TL - Zamlı maaş: 9.620 TL

Mevcut maaş: 7.500 TL - Zamlı maaş: 9.750 TL

Mevcut maaş: 7.600 TL - Zamlı maaş: 9.880 TL

Mevcut maaş: 7.700 TL - Zamlı maaş: 10.010 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL - Zamlı maaş: 10.140 TL

Mevcut maaş: 7.900 TL - Zamlı maaş: 10.270 TL

Mevcut maaş: 8.000 TL - Zamlı maaş: 10.400 TL