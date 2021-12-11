Zamlar devam ederse üretim durma noktasına gelecek

Döviz kurundaki yükselişle birlikte maliyetlerde yaşanan artış sanayicileri zorluyor. Sanayicilerin maliyet artışlarını ürünlere yansıtmasıyla enflasyonun körükleneceği zamların devam etmesi halinde ise üretimde durma noktasına gelineceği belirtiliyor

FATİH ÖZKILINÇ- Yılbaşından bu yana sanayide maliyet artışları yüzde 50'nin üzerine çıktı. Döviz kurundaki artış ve enerji fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar sanayicilerin kabusu haline geldi. Maliyet artışları karşısında kara kara düşünmeyeye başlayan sanayicilerin zamları ürünlere yansıtmasıyla enflasyon rakamları yükselirken zamların devam etmesi halinde ise sanayide çarklar durma noktasına gelecek.

Rekabet gücü zayıflıyor



Sanayide yaşanan maliyet artışlarını değerlendiren Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği(ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, "Küresel ekonominin daraldığı bir dönemde ve ülkemizdeki mevcut ekonomik koşullarda dahi Türkiye yüksek büyüme rakamları yakalamıştır. Bu tabloda sanayi üretiminin katkısı büyüktür. Son açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,9 artış göstermiştir. Ancak, üretimde gerekli hammaddeyi ve ara malları büyük oranda ithal girdilerle sağlayan ve yüksek döviz kuru karşısında işi iyice zorlaşmış olan sanayicilerimizin rekabet gücü, sanayide doğalgaza üst üste getirilen zamlar karşısında iyice zayıflamaktadır" dedi.

ÜFE ile TÜFE arasındaki makas açılıyor



"Geçtiğimiz ay sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 48 zamdan sonra en son 3 Aralık 2021 tarihinde açıklanan yüzde 20 zam, üretim maliyetlerinin daha da artmasına neden olacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Karabağlı, "Sanayicinin ürettiği ürüne yansıtmadan bu maliyet artışının üstesinden gelebilmesi mümkün değildir. Bu da enflasyonu körükleyecektir. Enflasyon ve döviz kurundaki yükselişin yanı sıra maliyet baskılarındaki bu tür artışlar, ÜFE'nin yüksek seviyede gerçekleşmesine ve ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın daha da açılmasına neden olmaktadır. Bu durum, TÜFE rakamının giderek daha da yükseleceği ihtimalini güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Sanayici rahatsız

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi(KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk ise son zamanlarda yapılan zamların sanayiciyi zorladığını belirterek "Botaş'ın kasım ayında, bir kısım sektörlere 2021 yılının ilk 9 aylık tüketiminin ortalaması alınarak, bunun yüzde 60'ını 3,5 TL'den kalan miktarı da birim fiyatın yüzde 50 fazlasından faturalamak üzere tarife yayınladı.3 Aralık 2021 tarihinde yine yüzde 20 zam yaparak birim fiyatı 4,2 TL' ye çıkardı. Kasım ayında bazı sektörlere yaptığı kademeli fiyat uygulamasını aralık ayında tüm sektörlere uygulayacağını bildiren bir açıklama yayınladı. Böylelikle, sanayide üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatı ortalamanın yüzde 60 tüketimine kadar 4,2 TL'ye, bunun üzerinde kullanım için 6,3 TL' ye çıktı. Buradan anlaşılan şu ki, yapılan zamlar yüzde 20' nin oldukça üzerindedir. Sanayicilerimiz ilk defa böyle bir uygulamaya dahil olduklarından durumun çok farkında değil. Ama Organizeler olarak biz bu konudan çok rahatsızız. Zamların uygulamasından, tahsilatına kadar bir çok hususta zorluklar yaşıyoruz" diye konuştu.

Sanayiciyi zor günler bekliyor



"Sanayi durmadan çalışan ve ilerleyen bir alan. Bu şekilde zamlarla kısıtlamaya götürülüyor olmak doğru değil" diyerek açıklamalarını sürdüren Porsuk, "Konutlardaki tarifelerde bir zam yok ancak sanayi üzerinde ciddi sıkıntılar var. Bu doğalgaz zamları elektriği, sanayicinin maliyetlerini, dış girdileri etkiliyor. İhracat yapan sanayiciler bunu sübvanse edebilir. Ancak ihracatı olmayan yerli sanayicileri gerçekten zor günler bekliyor. Botaş ve Enerji bakanının da zaman zaman telaffuz ettiği sözler; Avrupa'da 1000 Euro civarında olduğunu bizde ise 380-400 Euro oldugunu söyleniyor. Avrupa'da daha yüksek fiyatlar olduğundan, BOTAŞ zararına da olsa bu fiyatları yansıtmadan sübvanse ederek devam ediyor. Ancak bu subvansıyon nereye kadar gider. Bu halde zamlar devam edecek ise üretim durma noktasına gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.