Zamlar sanayiye ket vurabilir!

1 Temmuz itibariyle Normalleşme Süreci başladı. Normalleşme Sürecinin başlamasıyla beraber gelen zamlar ise iş dünyasını derinden etkiledi

EGİAD küçük, orta ve büyük işletmelerden oluşan 680 üyesi, üyelerinin 3.100'e yakın şirketi ve yaklaşık 110.000 kişilik istihdam sağlayan üretim gücü olarak yapılan zamların, pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalışan sanayiyi derinden sarsacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, son zamla birlikte 3,5 yıl içerisinde elektrik kullanım fiyatlarına yüzde 122 oranında zam yapılmış olduğuna dikkat çekerek, “Sanayiye bu zamlarla ne yazık ki ket vurulmuş oluyor” dedi.



Üyelerinin %56’ısı İmalat, inşaat, enerji ve madencilik olmak üzere sanayi alanlarında faaliyet gösteren, önemli bir üretim gücünü temsil eden EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, son zamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. İşletmelerin pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalıştığına dikkat çeken Yelkenbiçer, “Uzun süredir birçok zorlukla boğuşan iş dünyasına destek mekanizmalarının işletilmesi gerekir. Son zamlar ve enflasyon sanayicinin belini büktü. Üretim bu zorlu şartlar altında gerçekleşemeyecek noktaya ulaştı. İş dünyası üretim yapabilirse ülke bu çıkmazdan çıkabilecektir. Destek önümüzü açacaktır, bu şartlar altında üretime devam etmenin yolu tıkanmıştır” dedi.



Ülkedeki toplumsal huzurun, üretkenliğin, çalışma şevkinin olumsuz etkilenmemesi için ülke yönetiminde söz sahibi olanların zam oranlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatan Yelkenbiçer, elektriğe yüzde 15, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 20 oranında gelen zamların, koronavirüs kadar üretimin önünde engel teşkil edeceğini ifade etti. Yelkenbiçer, “Üretmeye devam edilmesi için zamların tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz” dedi. Pandeminin etkisi ve yüksek faiz-enflasyon-kur sarmalı nedeniyle hâlihazırda ekonomik zorluklar yaşayan işletmelerin, enerji maliyetlerine yapılan zamlar ile birlikte büyük bir çıkmaza girdiğini hatırlatan Yelkenbiçer, dünya standartları ile yaşanan kıyasıya rekabette iş dünyasının elinin zayıfladığına da dikkat çekerek, “Pandeminin yıpratıcı etkisi altındaki işletmeler, yüksek faiz-kur-enflasyon sarmalı, dünya genelinde artan emtia fiyatları, küresel lojistik sorunları gibi pekçok sorunla 1.5 yıldır mücadele halindedir. Tüm zorluklara karşın üretmeye devam eden, elini taşın altına koyan iş dünyası olarak, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zammı üretime vurulan ket olarak görmekteyiz. Türkiye’nin küresel rekabet gücü zayıflamıştır. İşletmelerin ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyacı vardır. Uzun vadeli desteklerle çarklar yerine oturacaktır. Ancak destek sağlanır ve zamlar tekrar değerlendirilebilirse küresel rekabet gücü artacaktır” dedi.