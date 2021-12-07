Zeytinyağı için KDV indirimi çağrısı

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım: Zeytinin Geleceği” konulu çalıştayın açılışında konuşan EZZİB Başkanı Davut Er, zeytinyağında yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin tüketimin artmasında önemli rol oynayacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği(EZZİB), Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve sektörde faaliyet gösteren paydaşların katılımlarıyla düzenlediği “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım: Zeytinin Geleceği” konulu çalıştay ile 2020 yılında en çok ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan ihracatçılara yönelik EZZİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, Swiss Otel’de gerçekleştirildi.



Ağaç varlığı 300 milyona ulaştırılmalı



İklim krizine karşı yeni bir ekonomik büyüme stratejisi sunan Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat sürecinin özellikle Türk zeytin ve zeytinyağı sektörüne etkilerinin değerlendirildiği çalıştayın açılışında konuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ülke olarak dünya zeytin ve zeytinyağı ticaretinde daha fazla söz sahibi olmak ve ihracatta sürekliliği sağlamanın yolunun üretim artışından ve istikrarlı üretimden geçtiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 193 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Ülkemiz ağaç varlığının en az 300 milyona ulaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığımızca fidan ve dikim desteklerinin sürdürülmesini istiyoruz. Ancak zeytin ağaç varlığı artırılırken, ihracat sektörümüzün ihtiyaçları da gözetilmeli, doğru çeşitlerin, doğru yörelerde dikimi desteklenmelidir” dedi.



Zeytinyağında KDV düşürülmeli



Sektör olarak beklentimiz, çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve sonuç olarak ürün fiyatlarının rakip üretici ülkelerle uyumlu hale getirilmesi olduğunu söyleyen Er, “Ülkemiz zeytinyağı üreten ülkeler arasında kişi başına en az tüketen ülke konumundadır. Toplam tüketimimiz 140-150 bin ton civarında tahmin edilmektedir. Kişi başı tüketim 2 kilogramın altındadır. Üretici ülkelerden Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerde kişi başına zeytinyağı tüketimi ise 10-15 kg arasında değişmektedir. Sektör olarak hedefimiz Türkiye'deki zeytinyağı tüketimini kısa vadede 5 kg seviyesine çıkarmak olup, bu hedefe ulaşılabilmesi için sağlık iksiri ve şifa kaynağı olan zeytinyağında yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi tüketimin artırılması için önem arz etmektedir” diye konuştu. Er, önümüzdeki yıllarda üretici ve ihracatçıların daha fazla desteklenmesi ve beklenen üretim artışının gerçekleşmesiyle birlikte ihracatın ilk fırsatta 1 milyar dolara, daha sonra 1,5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi.



TİM Başkanı Gülle’den katma değer çağrısı



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, Türkiye’de bu yıl 235 bin ton zeytinyağı üretildiğini, bu alanda geçtiğimiz yıla göre yüzde 32’lik bir artış olduğunu belirterek, “Sektörümüzün yılın ilk 11 ayındaki ihracatı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 artışla 270 milyon dolara ulaştı. Zeytinyağı ihracatımızda bu yıl 50 bin tonu hedefliyoruz. İhracatçılarımızdan beklentimiz, mümkün olduğunca dökme zeytinyağı ihracatı yerine, ambalajlı ve markalı ihracata yönelmeleri. Özellikle küresel anlamda sorun yaşanan bu yılda, bu fırsatı değerlendirmeli ve pazarlara kendi markalarımızla ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini gösteren bir rakamın da, dikili zeytin ağacı sayısı olduğunu dile getiren Gülle, “Güncel olarak, 193 milyon adeti aşkın toplam zeytin ağacımız var. Bu alanda dünyada İspanya’nın ardından ikinci sıradayız. İtalya ve Yunanistan gibi pazarları, dikili ağaç sayısında geride bırakmayı başardık. Bu zenginliği, katma değere dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

Açılış konuşmaların ardından ‘İklim Değişikliği Ve Zeytincilik Sektörüne Etkileri’ ve ‘İklim Değişikliği Ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Türkiye Ekonomisi’ oturumlarıyla devam eden çalıştay, 2020 yılında en çok ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan ihracatçılara yönelik yapılan EZZİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni ile sona erdi.