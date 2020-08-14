Zeytinyağından GEKAP almayın

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrı yaparak Zeytinyağının GEKAP kapsamından çıkarılmasını istedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmelik uygulamaya girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zeytinyağını ve diğer bitkisel yağları farklı "tebliğlerde" değerlendirmesine karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının zeytinyağını, diğer bitkisel yağlarla aynı kategoride imiş gibi değerlendirmesi, sektörün tepkisini çekti. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, bu durumun zeytinyağı sektörü açısından haklı gerekçelere dayanmayan ilave bir maliyet oluşturduğunu söyledi.

Alhat, GEKAP’ın kullanıldıktan sonra işlevini yitiren ürünlerin tekrar kullanıma uygun hale getirilmesi (geri kazanım) için gerekli maliyetlerin finansmanına kaynak oluşturmak amacıyla konulmuş bir vergi olduğunu belirterek “Zeytinyağının bu kapsama girecek şekilde bir kullanımı yoktur” dedi.

Proje doğru ama

Restoran ve diğer sanayi tipi “deep fried” yani derin yağda kızartma yapan işletmelerin kızartma yağı olarak daha çok palm yağı türevleri ve kısmen diğer bitkisel yağları kullandıklarına dikkat çeken Alhat “Sanayi tipi kızartma işleminde kullanılan bu yağların toplanıp tekrar ekonomiye kazandırılmasının pek çok faydası var. Proje esasen doğru ve faydalıdır. Fakat zeytinyağının bu kapsama girecek tarzda ve boyutlarda bir kullanımı yoktur” diye konuştu.

Kızartmada kullanımı kısıtlı

Zeytinyağının esasen yüksek oranda oleikasit yapısıyla iyi bir kızartma yağı olabilme potansiyeli olduğunu vurgulayan Alhat, yüksek fiyatı ve halk arasında yanlış bir inanış olan “zeytinyağı ile kızartma yapılmaz” ön yargısı nedeniyle kızartma yapımında kullanımının çok kısıtlı olduğunu söyledi. Alhat, kızartmanın derin kızartma ve tava kızartması olarak iki şekilde yapıldığını belirterek “Zeytinyağı ile kızartma evlerde yapılsa bile az miktarda yağ kullanılan tava kızartması şeklinde yapılmakta ve tava içeriği olduğu gibi servis edilip neredeyse hiç yağ ayrılmamaktadır” dedi.

Bizi bu yükten kurtarın

Sonuç olarak zeytinyağının ülkemizde aynı tereyağı gibi kahvaltılık olarak ve yemeğin içine katılmak suretiyle tüketildiğini belirten Alhat “Bu bağlamda zeytinyağının da tereyağı gibi GEKAP kapsamı dışına alınmasını, zaten diğer bitkisel yağlar karşısında maliyet açısından dezavantajlı pozisyonda olan zeytinyağının haketmediği bu yükten kurtarılmasını istiyoruz” diye konuştu.