Zincir Marketler Derneği Başkanı uyardı: Daha da zam gelecek, alabilen şimdiden alsın!

Her gün her şeye zam üstüne zam geliyor. Her markete veya mağazaya gidildiğinde değişen fiyatlar vatandaşı perişan ediyor. Alım gücü düşen vatandaş zamlarla ne yapacağını kara kara düşünürken konuyla ilgili bir açıklama da Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe'den geldi. Tınastepe, sektörün ürün bulmakta ve fiyatlandırma konusunda sıkıntılar yaşadığını söyledi. Önceden zam aralığının 3 ay olduğunu söyleyen Tınastepe, bu sürenin bir aya düştüğünü söyledi. 4-6 ay içinde durumun daha da kötü olacağını belirten Tınastepe, imkanı olan vatandaşların ihtiyaçlarını şimdiden alması çağrısında bulundu

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışındaki pek çok kategoride sektör oyuncularının rafa koyacak ürün bulmakta zorlanmaya başladığını ve kısmen de olsa boş raf görüntülerinin gündeme gelebileceğini belirtti. Tüketicinin eğer imkanı var ise şimdi alıma geçmesini tavsiye eden Tınastepe, "İmkanları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak" dedi. Sözcü'ye konuşan Tınastepe, eskiden 3 ayda bir yapılan zamların şimdi yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru nedeniyle 1 aya kadar düştüğünü kaydederek, "Fiyatlamada 90'lı yıllara döndük. Ürün bulunamıyor. Bulunsa fiyatlanamıyor, fiyatlansa tüketici alamıyor" ifadelerini kullandı. "SATIŞLAR 2019 YILININ YÜZDE 25 GERİSİNDE" Tüccarın stoklu çalışmayı sevdiğini ancak dünyada yaşanan tedarik krizinin stokları erittiğini anlatan Tınastepe, bu nedenle geçmişte kademeli yapılan fiyat artışlarının artık daha hızlı devreye alındığını belirtti. Yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde beklentilerinin biraz daha düşük olduğunu aktaran Tınastepe, "Ürün fiyatları çok arttı. 11/11 dönemi istediğimiz gibi gitmedi. Fiyatların aşırı derecede artmış olması, toplumun alım gücünün düşmüş olması, ürün tedarik etmekte zorluk çekmemiz, bütün bu nedenler istediğimiz gibi bir kasım ayı olmadığını gösteriyor" dedi. Tınastepe, adetsel anlamda satışların 2019 yılının yüzde 25 gerisinde olduğunu belirtti. Perakende oyuncularının bu yıl belli kategoriler dışında enflasyon etkisi ile büyüme gösterdiğini anlatan Serhan Tınastepe, gelecek 4-6 ayda büyük zorluklar beklediklerini ve markaların elde edilen yedek akçeyi harcamaya başlayacaklarını sözlerine ekledi. "MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR" Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise geçmiş indirim dönemlerinde yüzde 30'lara ulaşan ciro artışlarının bu dönem için yüzde 4-5 civarında beklendiğini ve eski hareketli dönemlerin yakalanamadığını söyledi. Ağustos ayında brikmiş talep nedeniyle yüzde 70'lik artışlar yaşandığını dile getiren Altaş, ekim ayına gelindiğinde ise bu oranın sıfırlandığını anlattı. Döviz borçları olan AVM'ler için artık durumun "Mızrak çuvala sığmıyor" şeklinde özetlenebileceğini aktaran Altaş, perakendedeki ciro düşüşleriyle kira gelirlerinin de azaldığını dile getirdi.