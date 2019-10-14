Züccaciyede ihracat iyi gidiyor

Züccaciye sektörü, ihracattaki ve dış ticaretteki başarısını göstermeye devam ediyor. Mutfak araç gereçlerinden, seramik, cam, mobilya dekorasyon ürünlerine kadar birçok ürün grubunu kapsayan züccaciye sektörü, ülkemizde dış ticaret fazlası veren sayılı sektörlerden biri olmaya devam ediyor.

Sektör raporlarına göre 2017 yılında 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken, mamul ve sofra eşyaları sektörü 963 milyon dolarla yılı kapatmıştı. Kış sezonunun gelmesiyle birlikte düğün hazırlıklarına başlayan çiftler, ev ürünleri ve mutfak araç gereçlerine yatırım yapmaya başladı. Dolasıyla gelecek sene için hazırlıklara başlanması züccaciye sektörünü doğrudan etkileyerek, ekonomiye katkı sağlayacak.

Referans Fuarcılık Genel Müdürü Fatma Funda Ercan da "Ev dekorasyon ve mutfak ürünlerine artan ilgi sektörü olumlu yönde etkiledi. Mutfak araç-gereç çeşitlerinin artması, günlük yaşantımıza sağladığı birçok avantaj ile işlerimizi daha kolay ve pratik şekilde çözümlememiz, hem satışları etkiliyor hem de girişimcilerin dikkatini çekiyor" dedi.