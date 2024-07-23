Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü ve TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoklarının büyük ölçüde azaldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stoklarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Şimşek, kararlılıkla uygulanan program sayesinde risklerin azaldığını ve finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirtti.

Swap stoklarında büyük düşüş

Şimşek, TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini vurguladı. Bu durumun, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Risklerin azalması ve ekonomik normalleşme

Bakan Şimşek, risklerin azalması ve finansal piyasalardaki normalleşmenin devam etmesinin, Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde ilerlemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Uygulanan ekonomik programların kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu süreçte elde edilen kazanımların korunacağını vurguladı.

Dezenflasyon sürecine katkı

Swap stoklarının azalması, Türkiye'nin dezenflasyon sürecine de olumlu yansıyacak. Parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesi, enflasyonla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakan Şimşek, bu gelişmenin ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.