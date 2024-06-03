Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, "Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdik. İhracatımız, geçen yıla kıyasla yüzde 11.4 artarak 24.1 milyar dolara ulaştı." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, ihracat rekorunu duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beklenen enflasyon verilerinin ardından Türkiye'nin ihracat performansını açıkladı. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı." ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisinin durgun bir dönem geçirdiği zaman diliminde Türkiye'nin geriye değil, ileriye gittiğini belirten Bakan Bolat, "TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü ve 15 çeyrek üst üste büyüme kaydetti." dedi.

Mayıs ayı ihracatında tarihi artış

Bakan Bolat, Mayıs 2024'te tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Geçen yıla kıyasla yüzde 11.4 artışla 24.1 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat, yıllıklandırılmış ihracat rakamlarını da paylaşarak, "Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı 260,1 milyar dolara yükselerek tarihi bir rekora imza attı." şeklinde konuştu.