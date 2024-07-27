Gençler, artan yaşam maliyetleri nedeniyle ebeveynlerinin evlerinden ayrılıp bağımsız bir yaşam kurma konusunda zorluk yaşıyor. Türkiye’de ortalama evden ayrılma yaşı 28 civarına çıkarken, Avrupa ülkelerinde bu yaş ortalaması 26,4. Ekonomik engeller, gençlerin özgürlük arayışını geciktiriyor.

Türkiye ve Avrupa’da evden ayrılma yaşı

Türkiye’de gençlerin kendi evlerine çıkma yaşı, yaşam maliyetlerinin artışı nedeniyle giderek yükseliyor. Günümüzde ortalama evden ayrılma yaşı 28 olarak belirlenmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ise gençler, ortalama 26,4 yaşında ailelerinden ayrılarak kendi evlerini kuruyor.

Kadınlar ve erkekler arasındaki fark

Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da kadınlar, erkeklerden önce aile evlerinden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanıyor. Bu durum, kadınların daha erken yaşlarda bağımsız yaşamaya başlamalarını sağlarken, erkeklerin bu süreci biraz daha uzun süre yaşadıkları gözlemleniyor.

Ekonomik zorluklar ve yaşam maliyetleri

Yaşam maliyetlerindeki artış, gençlerin kendi evlerini kurmalarını zorlaştırıyor. Kiralar, gıda fiyatları ve genel yaşam giderleri, gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerini engelliyor. Bu durum, gençlerin ebeveynlerinin evlerinde daha uzun süre kalmalarına neden oluyor ve bağımsızlık arayışını geciktiriyor.

Gelecek perspektifi

Yaşam maliyetleri ve ekonomik engeller, gençlerin gelecek planlarını ertelemelerine yol açıyor. Uzmanlar, bu sorunun çözümü için ekonomik destek paketleri ve gençlerin yaşam maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olacak politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.