Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.