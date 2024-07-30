Türk-İş, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Gıda fiyatlarındaki artış, açlık ve yoksulluk sınırlarını yeniden yükseltti. İşte detaylar...

Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı

Türk-İş'in araştırmasına göre, temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 19 bin 234 liraya yükseldi. Bu rakam, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 24 bin 902 liraya çıktı.

Gıda fiyatlarındaki artış

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,35 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.

Ekonomik durum ve geleceğe bakış

Türk-İş'in verileri, Türkiye'de yaşam maliyetinin hızla yükseldiğini gösteriyor. Açlık ve yoksulluk sınırlarının yüksekliği, vatandaşların ekonomik zorluklarını gözler önüne seriyor. Gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra diğer temel ihtiyaçlara yapılan harcamalar da ciddi bir yük oluşturuyor.