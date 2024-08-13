Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve diğer Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, ekonomik krizin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, çocukların temel ihtiyaçlarına erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, tüm yetkililere yatırım çağrısında bulunuldu.

Ortak Endişe: Ekonomik Kriz ve Çocuklar

Aydın'da gerçekleşen toplantıda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve 12 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı, ülkemizde artan ekonomik krizin çocukların temel ihtiyaçlarına erişimini zorlaştırdığına vurgu yaptı. Toplantı sonucunda, krizin etkilerini hafifletmeye yönelik olarak yayımlanan ortak bildiride, çocukların eğitim ve temel ihtiyaçlarına yönelik yatırımların sürdürülmesi gerektiği belirtildi. Bildiride, “Eğitimde tasarruf olmaz” mesajı verildi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, ekonomik krizin etkilerini azaltmak için çeşitli projeler geliştirmiştir. Kreşler, otizm ve disleksi merkezleri gibi projeler, çocukların temel eğitim ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu projeler, özellikle kriz dönemlerinde çocukların yaşam standartlarını korumayı hedeflemektedir. Ancak, tasarruf genelgeleri ve mali disiplin hedefleyen düzenlemeler, çocukların eğitimine zarar vermemelidir.

Tasarruf Düzenlemeleri

Ortak bildiride, tasarruf tedbirlerinin eğitim yatırımlarını kısıtlayıcı hale getirmemesi gerektiği vurgulandı. Belediye başkanları, bu düzenlemelerde çocukların eğitimine yönelik olumsuz etkilerin önlenmesi için tüm yetkililere çağrıda bulundu. Bildiride, eğitim alanındaki yatırımların devamlılığının sağlanması ve mevcut kısıtlamaların gözden geçirilmesi talep edildi.