CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, ekonomik sıkıntılar ve yerel beklentiler üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.Nurhan İçmez /Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, yerel ve ulusal gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtgöz, özellikle ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, kira, asgari ücret ve emekli zammı gibi konular üzerinde durdu.

EKONOMİK SIKINTILAR VE BEKLENTİLER Kurtgöz, ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunların vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Kira artışlarının, asgari ücretin yetersiz kalmasının ve emekli maaşlarındaki zamların yetersiz olmasının halkın günlük yaşamında ciddi zorluklar yarattığını belirtti. Bu durumun özellikle dar gelirli aileler için büyük bir sıkıntı kaynağı olduğunu ifade etti. Kurtgöz, ekonomik sıkıntıların Tokat'ta da derinden hissedildiğini ve acil çözüm bekleyen sorunlar olduğunu sözlerine ekledi.



Başkan Çağdaş Kurtgöz, 31 Mart 2024 Mahalli ve Yerel İdareler seçimlerinde Tokat Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun seçim vaatlerinin takipçisi olacaklarını söyledi. Kurtgöz, Yazıcıoğlu'nun görevine başlamasıyla birlikte, şehrin sorunlarına çözüm getirmesi ve halkın yaşam kalitesini artıracak projeler geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Tokat halkının yeni belediye başkanından beklentisi olduğunu ve yapılacak çalışmaların yakından takip edileceğini belirtti.

KURTGÖZ’DEN ÇAĞRI Kurtgöz, Tokat halkının refahı için yerel yönetimlerin daha aktif ve çözüm odaklı çalışması gerektiğini belirterek, belediyenin tüm imkanlarını halkın hizmetine sunmasının önemini vurguladı. Halkın beklentilerinin karşılanması için el birliği ile çalışılması gerektiğini ifade eden Kurtgöz, yerel yönetimlerin şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Kurtgöz, Tokat'ta yapılacak her türlü çalışmanın halkın beklentilerini karşılaması gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.