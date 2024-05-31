Sportlife’tan Servet Okay, Ege’den TV’ye spor müsabakalarına katılmayı hak kazananların maddi yetersizliğini anlattı. Okay “Çok yetenekli sporcular yarışmaya katılamıyor. Çünkü bazı sporcular maddi imkanın verdiği yetersizlikle İstanbul'a ve diğer illere gidemiyor” dedi.

Müsabakaya girebilmek için hangi markaların malzemeleri kullanılması zorunlu kılınmıştır?

Müsabakaya gireceksin. Topla malzemesi olmadan müsabakaya giremezsin. Ne alaka? Adidas'ı var, Dragon'u var, bilmem neyi var. Bir sürü çeşidi var kardeşim. Bir tane kask kaldık hocam. Geçen Antalya'da kaskı kaybetti. Hoca birine vermişti.

Müsabakaya katılım için başka hangi şartlar gereklidir?

İki tane ayak botu, iki tane kaballık. 14 bin 850 liraya. Bu senin fiyatın biraz daha fazladır. Ve ben tam takım almış olsaydım onu, 30 kusur yakındı. Ve tek bir firmadan almanız zorundasın. Tabii. Bak söylüyorum, marka söylüyorum. Çünkü o markanın dışında hiçbir şey yapamazsın. Giremiyorsun. Giremiyorsun, o sabahkaya giremiyorsun. O yatırdığın paraların hiçbir tanesi geri verilmiyor.

Müsabaka için belirli bir otelde kalma zorunluluğu var mı?

Otel kısmı beni çok... Otel kısmı, ben söyleyeyim. Bizim insanlarımız da yaramaz. Biz Urfa'ya gittik, ben 250 liraya tuttum odayı. İki kişiliği. Benden sonra gelenler, Antalya'dan bir hoca geldi anını. 750 liradır. Karaktersize bak. 250'ye bana verdin lan odayı. Bir gün sonra gelmiş bana, yer yok. Daha önce federasyonun belirlediği otelde kalmak zorunluluğu var.

Eskiden o, Allah'tan abi. Onu yeni kaldırdılar değil mi?

Onu yeni kaldırdılar. İki seneden beri yok. Eskiden diyordu ki, Antalya'ya bilmem ne otelde kalacaksın kardeşim, parayı yatır. Abi ben kalmak istemiyorum, evim var benim Antalya'da. Arkadaşımın evi var. Akrabamın evi var. Kalamazsın diyor. Bu otelde kalacaksın. Ne alaka? Param yok benim. Yoksa müsabakaya katılamıyorsun. Seni müsabakaya kabul etmiyorum. Bunu sadece kickbox federasyonu mu yapıyor abi? Bak şimdi ben diğer federasyonları çok fazla hani bilginiz olmadığı için ama ben mesela vücut gelişimi federasyonund takıma seçilenleri sadece birincinin masrafını karşılıyor. 2-3'ü mili takımda olmasına rağmen asla karşılanmıyor.

Diyor ki 19 dolar getirirse ya da euro getirirse seni İspanya'ya götürürüm yani. Hocam mesela güreş federasyonunda var mı bilmiyorum. Boksta var mı bilmiyorum. Başka yerde var mı bilmiyorum.

Muktehit yapıyor değil mi şu an?

Yani sporun önündeki en büyük engel yine para mı?

Tabii kesinlikle. Kesinlikle para. Çok yeteneklisi var. Çok yeteneklisin. Çok iyisin. Gerçekten iyisin ama hani böyle adam çok iyidir. Üniversitede HKSD'lerden rapor kurmuştur. 500 tane puan almıştır. Ama Ankara'ya gidip de okuyacak. Ya da İstanbul'a gidip de okuyacak, ev tutacak. Parası giremiyor. Kayıt efekti bırakılamıyor. Bunun aynısı. Değişen bir şey yok yani. Çok yeteneklisi sporcular yarışmaya katılamıyor. Çünkü maddi imkanla İstanbul'a gidemiyorlar. Biraz önce söylediğin şey vardı. Olimpik olmadığından dolayı. Benim bildiğim kadarıyla olimpik olmayan sporlarda genelde bu muamele oluyor. Olimpiklerde durum biraz daha farklı olabilir diyoruz. Olimpiklerde genelde olimpik sporlarla bir takım atışıldığı zaman artık federasyon ve devlet katkısıyla gidiyor.

Sizin burada şu anda ne kadar böyle kickboks ile ilgilenen kaç öğrenciniz var şu anda?

Sadece öğrenci resim içinde 3 tane salon var. tane salon var. Tekvando yapıyorlar. Aynı programlar. Aynı şeyi onlara dağıtıyoruz. Önce bu dünyada Türkiye gelelim diye düşünüyorum.

Burada başarılı öğrenciler var mı şu anda sizin?

Daha önce mesela dünya üçüncüsü oldu.

Hocam siz dünya üçüncüsü müsünüz?

Üçüncüsü oldu. Genellikle Türkiye şampiyonu oldu. Gene kızımıza Türkiye şampiyonu oldu. Ege bölge şampiyonu oluyor herhalde işte. Ne oluyor? Dünya üçüncüsü olunca bir madalya vs. var. Madalya işte ne mi oluyor?

Müsabaka sırasında kullanılan malzemelerin fiyatları nelerdir?

50.000 lira patladı bana. Ödül olarak. Mı oldu? Bana 50.000 liraya patladı. Başka hiçbir şey yok. Bana verdiği belge bu. Kağıt parçası. 50.000 lira mı şimdi o? Evet. Bir de şu. Başka bir şey yok. Bu çocuk yıllarını verdi bu işe. 8 sene. Sosyal faaliyet çocukta yok. Sabah okul, akşamüstü salon burası Ondan sonra 8.30-9 eve, vur kafaya sabah aynı tempo. Her gün, haftanın 6 günü. Ödüm? Senin yerel yönetimin hediye vermiyor ki. Senin yerel yönetimin vermiyor. Kaymakamın vermiyor. Kaymakam çağırdı. Belediyeler zaten herhalde. Var mı? Belediye var mı ya? Kaymakam çağırdı. Çocuklar gitti. Bizim üç çocuğumuz gitti. Hocamız gitti. Hanım hocamız. Gitti. Ee? Birer bardak çay. Şimdi masanın üstündeki çikolata. Ee? La bir kitap ver lan çocuğa. Kitap kitap. Allah'ın kitabı. İçme orada. Rafında bir tane kitap ediyorum. Gel de şu kitabı... Kitap diyorum bak ya. Başka bir şey demiyorum. Para vermesin. Sosyal yardımlaşmaya gidin. E gittik sosyal yardımlaşmaya Sen babanın teyzesini söyle. Senin durumun iyi. Ona diyor babanın teyzesini söyle. Senin durumun da iyi. Bana gidiyor. Senin durumun da iyi