Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor. Bu beklenti, Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminlerinin ortalaması olarak belirlendi.

Ankete katılan ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı. Bu tahminlere göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun Mayıs ayında yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Aylık enflasyon trendleri

2024 yılı başından bu yana enflasyon oranları dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayında TÜFE yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 ve Nisan ayında yüzde 3,18 oranında artış gösterdi. Ekonomistlerin Mayıs ayı için öngördüğü yüzde 3,04’lük artış, bu yılın en düşük enflasyon artışlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Yıl sonu enflasyon beklentileri

Ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi, Nisan ayında yapılan ankette yüzde 43,95 olarak belirlenmişti. Yılın geri kalanında enflasyonun seyrinin, özellikle yaz aylarında gıda fiyatları ve enerji maliyetlerindeki değişimlere bağlı olarak şekilleneceği düşünülüyor.

Enflasyonun etkileri ve beklentiler

Ekonomistler, yüksek enflasyon oranlarının tüketici alım gücünü olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirtiyor. Gıda, enerji ve ulaştırma gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat artışlarının, özellikle dar gelirli vatandaşlar üzerindeki baskısını artırması bekleniyor. Bu durum, hükümetin ekonomik politikalarının ve enflasyonla mücadele stratejilerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarının nasıl şekilleneceği, ekonomi yönetiminin alacağı önlemler ve global ekonomik gelişmelerle yakından ilişkili olacak. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde sürdürülebilir ve etkili politikaların devreye sokulması gerektiği sıkça vurgulanıyor.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yılın geri kalanı için ekonomik beklentiler ve stratejiler de yeniden şekillenecek. Ekonomistlerin tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve bu verilerin piyasalar üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.