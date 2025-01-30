Ekonomistlerin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine yönelik beklentisi belli oldu. AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan 20 ekonomistin tahminlerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında ortalama %4,29 artış gösterecek.

Yıllık enflasyon tahmini: %41,11

Enflasyon beklentileri %3,75 ile %5 arasında değişirken, söz konusu artışla birlikte 2024 yılı aralık ayında %44,38 olan yıllık enflasyon oranının %41,11’e gerilemesi bekleniyor.

2025 sonu için enflasyon beklentisi: %27,58

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisini ise %27,58 olarak belirledi. Geçtiğimiz aralık ayında TÜFE, %1,03 oranında bir artış göstermişti.