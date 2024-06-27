Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici güven endeksi ve diğer sektörlerde de kendini gösterdi. Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 azalışla 100,5 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında düşerek 115,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 azalarak 108,8 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında düşerek 87,9 değerine geriledi.

Endekslerin Detaylı Analizi

Tüketici Güven Endeksi

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,2 azalışla 63,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4,4 düşerek 79,2'ye, genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise yüzde 2,8 düşüşle 76,1'e geriledi​.

Reel Kesim Güven Endeksi

Reel kesim güven endeksindeki azalma, imalat sanayiindeki belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Hizmet Sektörü Güven Endeksi

Hizmet sektörü güven endeksi 115,4 değerine düşerken, bu sektördeki güven kaybı genel ekonomik aktiviteye olan güvenin azalmasıyla ilişkili.

Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi

Bu sektördeki yüzde 2,6'lık düşüş, tüketici harcamalarındaki azalmayı işaret ediyor.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

İnşaat sektöründeki güven endeksi yüzde0,5 düşerek 87,9'a geriledi. Bu, sektördeki yatırımların ve projelerin yavaşlamasına işaret ediyor.

Ekonomik Kötümserlik

Ekonomik güven endeksinin 100'ün altına düşmesi, genel olarak ekonomiye duyulan güvende bir azalma ve kötümserlik işaretidir. Bu endeks, tüketici ve iş dünyasının gelecekteki ekonomik koşullara dair beklentilerini ve mevcut ekonomik durumlarını yansıtır. Mevcut düşüş, ekonomik belirsizliklerin ve zorlukların arttığını gösteriyor.