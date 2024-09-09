Ekonomiye Yön Veren Isimler Denizli'de Bir Araya Geldi!

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) Denizli Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu ve 17. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısına katılarak önemli mesajlar verdi. Toplantıda yeniden şube başkanı seçilen Uğur Küçük ve ekibini tebrik eden Erdoğan, “Başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi. Toplantı, iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu ve renkli anlara sahne oldu.

Türk iş dünyasının güç birliği

Toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da katıldı. ASKON üyesi firmalar fuaye alanında stant açarak teknolojik ürünlerini sergiledi ve davetlilere işletmeleri hakkında bilgi verdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kısa ama anlamlı bir konuşma yaparak iş dünyasının dayanışma içinde büyüdüğünü vurguladı.

"Milletimizin refahı için el birliği ile çalışıyoruz"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasında Türk iş dünyasının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti. Erdoğan, “Anadolu Aslanları, ülke sevdalısı insanlarımızı bir araya getiriyor. Türk iş insanları olarak milletimizin daha iyi yerlerde olması için canla başla çalışıyoruz. Bu süreçte ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük, büyük çaba gösteriyor. Biz de DTO olarak her daim yanlarındayız” dedi.

Başkan Erdoğan, Türk iş dünyasının dünyadaki yerini güçlendirdiğini vurgularken, “ASKON, Çin’den ABD’ye, Gazze’den Bosna Hersek’e kadar geniş bir coğrafyada hizmet üretiyor. Türk iş insanlarının gücüne güç katıyor ve onları dünya ticaret sahnesinde daha da yukarılara taşıyor” ifadelerini kullandı.

"Milli kalkınmanın güçlü adı: ASKON"

Başkan Erdoğan, ASKON’un uluslararası arenada gösterdiği başarıları överek, “ASKON, sadece Türkiye’deki temsilcilikleri ile değil, Brüksel, New York, Pekin gibi önemli merkezlerde de ofisler açarak iş dünyamıza destek oluyor. Bu birliktelik sayesinde ülke olarak hızla büyüyoruz ve dünya ekonomileri arasında yerimizi alıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, DTO’nun her yıl yüzlerce üyesini ulusal ve uluslararası fuarlara götürdüğünü, bu sayede ekonomiye önemli katkılar sunduklarını belirtti. “Sektörlerin ufkunu genişletmek ve iş insanlarımızın dünya ile entegrasyonunu artırmak amacıyla bu organizasyonları sürdürüyoruz” dedi.

Abdülkadir Uslu’yu unutmadı

Başkan Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde kısa süre önce vefat eden Denizli İhracatçılar Birliği Kurucu Başkanı Abdülkadir Uslu'yu da andı. Uslu’nun Denizli’nin kalkınmasında büyük emekleri olduğunu belirten Erdoğan, “Kendisini 1986’dan beri tanıyorum. Denizli, önemli bir değerini kaybetti. Tekstil sektörünün gelişmesinde öncülük yapmış, birçok insana iş kapısı açmış bir isimdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

DTO Başkanı'na onur plaketi verildi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DTO Başkanı Uğur Erdoğan’a, dernek ile olan iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Erdoğan, plaketini aldıktan sonra, “Bu anlamlı ödül için teşekkür ederim. ASKON’un misafirperverliği ve nezaketi her zaman takdire şayan. Bu etkinliğin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.