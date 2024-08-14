Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu, son yıllarda artan enfeksiyon hastalıklarının yanlış arazi kullanımı, iklim değişikliği ve insan demografisi gibi faktörlerden kaynaklandığını vurguladı. Dernek, "Tek sağlık" yaklaşımının önemini belirterek, ekosistemlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Damla Karadeniz, sokak hayvanlarının ölümüne neden olan ve TBMM'de kabul edilen kanun teklifinin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Ekosistem ve insan sağlığı arasındaki bağlantılar

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Doç. Dr. İpek Candemir, ekosistemlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı: “Dünya, insan türünün doğa ve diğer canlılarla yaşadığı en büyük ekosistemdir. Bu sistemin her öğesi birbirine bağımlıdır ve herhangi bir öğenin kaybı tüm ekosistemi etkiler.” Sanayi devrimi sonrası iklim krizi ve çevresel bozulmalar, sürdürülebilir yaşamı tehdit ederken, 'Tek sağlık' anlayışının tüm canlıların optimal sağlığını hedeflediğini belirtti.

Enfeksiyon hastalıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

Dr. Damla Karadeniz, enfeksiyon hastalıklarının nedenlerini yanlış arazi kullanımı, tarım ve endüstri uygulamaları, uluslararası ticaret ve iklim değişikliği gibi faktörlere bağladı. COVID-19 pandemisinin ardından, sağlık tehditlerine 'Tek sağlık' bakış açısıyla yaklaşmanın önemini vurguladı. Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin, insan sağlığını bilimsel ve bütüncül bir yaklaşımla ele alması gerektiğini söyledi.

Tüm canlılarla ortak yaşamı savunuyoruz

Dr. Karadeniz, Türk Toraks Derneği'nin tüm canlılarla ortak yaşamı savunduğunu belirterek, "Gezegenin sağlığı için tek sağlık anlayışını savunuyoruz. Ekosistemlerin bir bütün olduğunu ve hayvanların bu bütünün bir parçası olduğunu unutmayalım. TBMM'de kabul edilen kanun teklifinin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz," ifadelerini kullandı.