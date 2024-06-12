"Dilber" karakteriyle son dönemde büyük beğeni toplayan Ergüçlü, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu Çelik ile İspanya'nın gözde tatil beldesi Costa del Sol'da dinleniyor.

Sosyal medya hesabından tatil anılarını paylaşan Ergüçlü, takipçilerine adeta görsel bir şölen sundu.

Yorum ve beğeni topladı

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin mutluluk pozları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve "Harikasınız", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlarla beğeni topladı.