İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, İBB'nin eğitim desteği başvurularının 15 Eylül'de başladığını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.
Eğitim Desteği İçin Aranan Şartlar
İBB'nin öğrencilere sunduğu eğitim desteği için başvuru yapabilmek adına bazı kriterler bulunuyor. İşte başvuru şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- İstanbul’da ikamet etmek (öğrencinin kendisi veya ailesi, vefat durumunda yakını)
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak
- Devam eden normal öğrenim süresinde olmak
- Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmak
- Ara veya son sınıf öğrencileri için başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Maddi desteğe ihtiyaç duymak
Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuru sahiplerinden bazı belgeler talep edilecek:
- Sabıka kaydı
- Öğrenci belgesi
- Not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Maddi durumu gösteren belgeler (gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)
- Engelli raporu fotokopisi (varsa)
- Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (açık öğretim hariç)
100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 25, 2024
İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı.https://t.co/HLcykgSigC pic.twitter.com/SLXb68xvOj
İBB'nin bu önemli eğitim desteği programına başvurular başladı. Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru şartlarını ve belgeleri dikkatlice incelemek gerekiyor. Başvurular 18 Ekim'e kadar devam edecek.