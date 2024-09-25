İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, İBB'nin eğitim desteği başvurularının 15 Eylül'de başladığını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.

Eğitim Desteği İçin Aranan Şartlar

İBB'nin öğrencilere sunduğu eğitim desteği için başvuru yapabilmek adına bazı kriterler bulunuyor. İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İstanbul’da ikamet etmek (öğrencinin kendisi veya ailesi, vefat durumunda yakını)

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak

Devam eden normal öğrenim süresinde olmak

Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmak

Ara veya son sınıf öğrencileri için başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması

Maddi desteğe ihtiyaç duymak

Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuru sahiplerinden bazı belgeler talep edilecek:

Sabıka kaydı

Öğrenci belgesi

Not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Maddi durumu gösteren belgeler (gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)

Engelli raporu fotokopisi (varsa)

Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (açık öğretim hariç)

100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz.



İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı.https://t.co/HLcykgSigC pic.twitter.com/SLXb68xvOj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 25, 2024

İBB'nin bu önemli eğitim desteği programına başvurular başladı. Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru şartlarını ve belgeleri dikkatlice incelemek gerekiyor. Başvurular 18 Ekim'e kadar devam edecek.