İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, dosya kapsamında ilk kez savunma yaptı. Dava, 12 Aralık tarihine ertelendi.

Ekrem İmamoğlu, ‘Bilirkişi’ davasında hakim karşısına çıktı

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, bu davada ilk kez savunma yaparak, kendisini savundu.

Dava 12 Aralık’a ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı dava, 27 Ocak tarihinde düzenlediği basın toplantısında bir bilirkişi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılmıştı. İmamoğlu, bilirkişi S.B.’yi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar vermekle suçlamıştı. Bu suçlamalarla "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "Bilirkişiyi etkilemeye çalışmak" suçlarından yargılanan İmamoğlu'nun, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla karşı karşıya kaldığı davanın ikinci duruşması Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yapıldı. Dava, 12 Aralık’a ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Duruşmayı Takip Etti

Duruşmayı izlemek için Silivri’ye gelenler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun yanında durarak davanın takibini yaptı. Ayrıca, İmamoğlu’nun yakınları ve CHP üyeleri de duruşmayı izlemek için Silivri’deydi.

İmamoğlu’nun Savunması

İmamoğlu'nun avukatları, savunmalarında müvekkillerinin bu sözlerin amacının ne olduğunu açıklayarak, suçlamaların yersiz olduğunu savundular. Duruşma, 12 Aralık’ta devam etmek üzere ertelendi.