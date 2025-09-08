Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Binası’na yapılan müdahale sonrası “Demokrasiye açık saldırı var. Vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Binası’nda yaşanan polis müdahalesine tepki gösterdi.

“Demokrasiyi yok etmek istiyorlar”

İmamoğlu, açıklamasında “Demokrasinin, hukukun ve çok partili hayatın alenen yok edilmek istendiği bir utanç sürecini yaşıyoruz. Bu utanç Cumhuriyeti ve demokrasiyi tehdit eden iktidara aittir” ifadelerini kullandı.

“CHP içinde kavga yok”

CHP içindeki kongre süreçlerinin YSK gözetiminde gerçekleştiğini vurgulayan İmamoğlu, “CHP içi kavga yoktur. İktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır” dedi.

“Mücadele azmi sürecek”

İmamoğlu, “Milletin iktidarı kurulana kadar bize durmak, yorulmak, vazgeçmek yoktur. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar millet kazanacak” mesajını verdi.