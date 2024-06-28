Geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal’ın Sözcü TV ile 14 milyon TL’lik yeni sözleşme imzaladığını duyuran Medyaradar’ın Keskin Kalem köşesi, şimdi de Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya attığı iddia ile gündemi sarstı. Keskin Kalem’in iddiasına göre, İmamoğlu ve Ongun, Saner Ayar aracılığıyla Ciner Medya'ya ait Kanal 1’in yayın ve lisans haklarını aldı.

Saner Ayar öncülüğünde medya girişimi

İddiaya göre, İmamoğlu adına medya girişimini yürüten Saner Ayar ve ekibi, Ciner Medya bünyesindeki Kanal 1’in yayın ve lisans haklarını ücretsiz olarak devraldı. Şu anda kanalın editoryal yönetimi ve diğer detaylar üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Medya dünyasında büyük yankı

İddiaya göre, Ekrem İmamoğlu'nun medya patronu olma yolunda attığı bu adım, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ücretsiz olarak devralınan Kanal 1’in geleceği merak konusu oldu.