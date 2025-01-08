İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı dava, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Cumhuriyet Savcısı'nın raporlu olması nedeniyle mütalaa açıklanamamış ve dava bugüne ertelenmişti.

Savcı, mütalaa için ek süre talep etti ve davanın 11 Nisan'a ertelendiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.