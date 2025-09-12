İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı dava bugün başladı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İmamoğlu, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

İddianame ve suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun University College of Northern Cyprus üzerinden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı, ancak bu kurumun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirtildi.

Savcılık, yatay geçiş sürecinde usulsüz işlemler yapıldığını, kontenjanların artırıldığını ve sahte belgeler düzenlendiğini ileri sürdü.

Üniversite kayıtları

İddianamede, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenci işleri müdürünün ifadesine de yer verildi. Müdür, Ekrem İmamoğlu adına okulda herhangi bir kayda rastlanmadığını belirtti.

Savcılık, İmamoğlu’nun eğitim hayatında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne dair bir iz bulunmadığını, buna rağmen resmi belgelerde bu kurumdan yatay geçiş yapmış gibi gösterildiğini aktardı.

Belgeler ve resmi kurumlara sunum

İddianamede ayrıca İmamoğlu’nun, sahte olduğu iddia edilen belgeleri yüksek lisans, askerlik ve Yüksek Seçim Kurulu işlemlerinde kullandığı öne sürüldü.

Yargılama süreci

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçundan zincirleme şekilde cezalandırılması istendi. Dava Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülüyor.