Fransa'nın başkenti Paris, bu yılki Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da şehri ziyaret etti. Paris'teki İstanbul Evi açılışında konuşan İmamoğlu'nun "Burada kalacağım" açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İmamoğlu'nun Paris'teki konuşmasında söyledikleri ise merak konusu oldu.

Bu yıl Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nın heyecanı sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kızı ile birlikte Paris'e giderek müsabakaları takip etti. İmamoğlu, Paris'teki İstanbul Evi'nin açılışında yaptığı konuşma ile gündem oldu.

"Burada Kalacağım"

İstanbul Evi açılışında Özgür Özel ile sahneye çıkan İmamoğlu'nun, Paris hakkında söylediği "Bir anlaşma yaptık. Dedim ki Arno'ya buraya geleceğim ama burada kalacağım. Geri dönmeyeceğim çünkü burayı çok sevdim" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İmamoğlu'nun bu açıklamaları, Paris'teki halkalar ve şehir hakkında olumlu düşüncelerini yansıttı. Açıklamalarının ardından sahnede yaşanan gülüşmeler dikkat çekti.

Paris’in ünlü moda müzesi Palais Galliera'da gerçekleştirilen İstanbul Evi'nin açılışına Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, OECD Büyükelçisi Kerem Alkin ve dünya şampiyonu atlet Sergey Bubka katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul’un 17 ilçe belediye başkanı da etkinlikte hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmada, “Paris'te çok güzel bir günü birlikte yaşıyoruz. Dostlarımızla bir aradayız. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmak istiyoruz. İstanbul’da spor oyunlarını ev sahipliği yaptığımız zaman çok mutlu oluyoruz,” şeklinde konuştu.