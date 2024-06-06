Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Aras, İmamoğlu'nun Birliği daha adil ve çalışkan bir döneme taşıyacağına inandığını belirtti.

Ahmet Aras’tan destek mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Belediyeler Birliği'nin 1945'ten bu yana belediyeleri tek çatı altında toplayarak önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Aras, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu başkanlığa seçilmesi nedeniyle kutluyorum. İstanbul'da gerçekleştirdiği projelerle şehre yeni bir soluk getiren İmamoğlu’nun, Türkiye Belediyeler Birliği'nde de yeni bir vizyonla önemli çalışmalara imza atacağından eminim" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nden örnek çalışmalar

Başkan Aras, Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak, çalışmalarını en iyi, en adil ve şeffaf şekilde yürütme hedeflerini de dile getirdi. Belediyeler arasında kurulan köprüleri güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Aras, İmamoğlu’nu bir kez daha kutlayarak seçimlerin tüm belediyelere ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Seçim sonuçları ve yeni başkan

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy alarak başkanlığa seçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı. İmamoğlu, TBB'nin 6. Başkanı olarak görevine başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin geleceği

İstanbul’da gerçekleştirdiği başarılı projelerle dikkat çeken İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nde de yeni bir vizyonla çalışmalara imza atmayı hedefliyor. Başkan Aras, İmamoğlu’nun liderliğinde TBB’nin daha verimli ve adil bir dönem yaşayacağını vurguladı.